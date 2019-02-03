Проблемные вопросы системы образования в Беларуси обсудили на совещании у Президента

Сегодня в программе мы будем часто говорить о том, чему нужно учиться или чему уже научились. Будь то организация зимнего отдыха, управление всегда актуальной системой ЖКХ или работа на местах. Ну, а пока непосредственно о той сфере, в которой слово "учиться" имеет буквальный смысл. Из детства мы помним афоризм - "грызть гранит науки". Многие, пожалуй, считают его народным. Хотя имеет он вполне определенного автора и дату рождения. Почти 100 лет назад, в 1922, Лев Троцкий на V съезде молодежи заявил буквально: "Учитесь, грызите молодыми зубами гранит науки, закаляйтесь и готовьтесь на смену!".

Разговор сегодня не о вожде русской революции, хотя в этом призыве, на наш взгляд, он был точен. И его метафора - "гранит науки", согласитесь, хороша настолько, что стала народной. Но если науку или накопленное знание действительно можно сравнить с фундаментальной глыбой, то система образования физически не может позволить себе застыть в граните, т. е. остановиться в развитии и не меняться вместе с обществом и временем. А лучше даже на шаг опережать его.

Этот тезис доказывает вся история советской школы и наша короткая, но суверенная, своя история. Возьмем школу… Помните, с каким азартом в середине 90-х мы критиковали школьные учебники и возвышали Глобальную паутину. Мол, там - все ответы, зачем нам пыльные конспекты и грузные фолианты. А вот сегодня понимаем: в Интернете ценных знаний крупицы, а основная масса - фальшивая, или, как модно говорить - фейковая, информация. Да и сложно представить, что когда-нибудь в школу дети будут ходить без этого главного символа обучения. Хотя технологии, конечно, не стоят на месте.

Учебник нужен как базис, и уважение к этой самой важной для школьника книге должно быть воспитано. Впрочем, и сама книга тоже не имеет права застыть в своем развитии. Вот они - современные белорусские источники знаний, адаптированные к запросу времени. Да, и эта информация, конечно, есть в Интернете. Но ведь куда надежнее, когда все под рукой, даже если нет вай-фая.

Или еще пример. Помните, с каким воодушевлением мы критиковали уроки труда и физкультуры. Мол, пережиток прошлого, потеря времени, травматизм и так далее. В итоге подросло целое поколение мужчин, которые не то что рубанка в руках не держали - гвоздя не могут забить. Еще один советский классик Владимир Маяковский называл таких людей без стержня "облако в штанах". А ведь оказалось, что те самые уроки прививали уважение к труду и привлекали к спорту, закаляли здоровье и формировали цельные личности.

Таких примеров можем привести множество: и про систему вступительных тестов, и про увлечение частными вузами, и про Болонский процесс, и тем более о практической сути любого обучения. Не может современная система образования "забронзоветь", застыть в граните. Модернизировать и корректировать ее под запросы общества, экономики и государства нужно постоянно и вовремя, чтобы подросла смена, которой любой гранит науки по зубам.

Именно этому вопросу Президент в пятницу посвятил глубокое и предметное совещание по самым чувствительным вопросам нашей системы образования. Лейтмотив такой: все новеллы аккуратные и просчитанные, в каждом вопросе идем от жизни, а не по букварю. И на любом этапе модернизации у нас не может быть догм. Нужно пересмотреть баланс тестов и экзаменов - просчитали и сделали. Нужно вернуть магистратуру ученым и новаторам - возвращайте. Стоит отказаться от надуманных предметов вроде ОБЖ - убирайте их из программы.

Как это было и как будет меняться базовая, средняя, техническая и высшая школа? Ключевые параграфы модернизации проанализировал Андрей Кривошеев.

Разговор, действительно, не вдруг. К нему регулярно возвращаются уже два десятилетия. Логика такова: система образования должна меняться в ритме нашего времени. Ни революции, ни застоя в этой важнейшей сфере Беларусь себе позволить не может. Отсюда столько внимания новациям и строгий контроль над результатом. Первый базис - вузы должны готовить практиков своего дела, а не теоретиков позавчерашнего дня.





По данным профильного министерства, по четырем из пяти специальностей уже сокращены сроки обучения. Практика - с первого курса. Лидеры в этом деле - машиностроители, аграрии, медики и айтишники. При этом информационные технологии - уже реальность почти для всех областей знания, начиная со школьных программ. Дань времени.





Сделать современный учебник для школы и вернуть к нему доверие и уважение школьников - сверхзадача последних минимум десяти лет. Отчасти это удалось. С первого по восьмой классы - абсолютно новая линейка учебников. По отзывам родителей, перемены скорее к лучшему. Учебники стали нагляднее, проще для освоения, и даже такой нюанс, как актуальность знаний, в них учтен.

Есть и заслуженная критика. Сложные темы, университетская глубина в базовой школе. Ребенок теряется в объеме знаний - в итоге теряет врожденное любопытство и тягу к учебе. Президента интересует: кому это нужно?

Через полгода у Игоря Орлова заканчивается распределение, но на этом молодой учитель не собирается прощаться со школой. Мечта детства - вести любимый предмет - химию.

Сегодня каждый день по 6 уроков, плюс факультативы, платные кружки и классное руководство. Из этого собирается зарплата, чтобы содержать молодую семью. Игорь признается: как бы ни хотелось пролоббировать свой предмет, сложная химия в седьмом классе - это все-таки рано.

Можно, конечно, догрузить ребенка факультативами и домашними заданиями в ущерб здоровью, отдыху, развитию и спорту. Но тут позиция Президента однозначная: основа знаний должна формироваться в школьных классах, а не дома. Для этого нужны условия для преподавателей. Дико ведь, когда до школы 30 километров в одну сторону, тут даже повышенная зарплата специалиста издержки не покроет.

Средние цифры зарплат за декабрь - 907 рублей у учителей и почти 1,5 тысячи у профессорско-преподавательского состава. Немного с учетом важности миссии учителя и разбежки в регионах.

Спасает профильные классы и мотивация - признается ректор главного педагогического вуза страны.

Белорусская система образования консервативна. Для воспитания настоящего человека дает и знания, и навыки. Отсюда уроки труда в школе, трудовые мастерские в колледжах и лаборатории в вузах. Конечно, не везде. Но начинать нужно со школы - уверен Президент.

Образовательную практику поддерживает и бизнес. Просто так выходит дешевле, чем переучивать выпускника на производстве. Всего в стране уже сотня образовательных центров и лабораторий, совместных с отечественными и мировыми компаниями. Хороший пример - автомеханический колледж. От двигателя внутреннего сгорания до сложнейших систем электромобиля здесь изучают в реальную величину. Есть даже свой сервисный центр - практика позволяет зарабатывать.

Но есть и обратные примеры. Далекие от практики и просто здравого смысла предметы. Например, ОБЖ или "Школа активного гражданина" - упаковка вместо содержания.

От лишних предметов в школе к лишним специалистам "с дипломом". Когда экономика просто не в силах переварить и трудоустроить такое количество юристов, менеджеров и экономистов. Согласовать спрос на рынке труда и предложение от высшей школы - пожалуй, самая трудная задача для системы образования.

Помимо количества выпускников, вопросы у рынка труда вызывает и их качество. Реальная экономика не поняла и не приняла двухступенчатую систему бакалавриата и магистратуры. В итоге поручение - систему отладить, вернувшись к выпускникам - специалистам и магистрантам, для инновационного преподавательского и научного будущего.

За такой подход на совещании выступила Марина Ильина. Директор гимназии, член спецфонда, мать двоих детей считает, что только сегодня созрела к магистратуре.

Такой подход реализован и в столичном педагогическом вузе. Магистратура здесь - для подготовки учительской элиты.

Еще одной ступенькой в поддержке и развитии талантов станет детский технопарк. По сути, создается школа-инкубатор вундеркиндов. Цель - собрать гениев из всех областей знаний от математики до литературы, повысив тем самым общий уровень знаний. Мир знает успешные примеры, хотя задача очень трудная.





О качестве национальной школы - красноречивые цифры экспорта образовательных услуг. Белорусские альма-матер сегодня выбирает около 25 000 студентов более чем из сотни стран мира. Валом на все учебные заведения экспорт оценивается почти в 100 миллионов долларов.

Плюс - в Китай, Индию, Латинскую Америку, страны СНГ и Африку поставляем учебные программы под ключ - это технические специальности, "синие воротнички". Если проще, то бережно сохраненные и модернизированные советские техникумы и училища.

Может ли система принять больше абитуриентов? Да, если будет решен вопрос с общежитиями. На совещании вспоминают пример из Гродно.

Пример Купаловского университета - далеко не единственный. Самый популярный среди иностранцев - медицинский. Стройка общежития близится к финишу. Хотя прежде не раз останавливалась из-за перебоев с финансированием.

Строители обещают: студенты-медики справят новоселье к концу года. Чтобы уложиться в сроки, на объекте работают более 150 человек. Корпуса возводят поэтапно. В некоторых комнатах уже идет отделка.

С экспортом услуг тесно связана и проблема частной высшей школы. Если образование покупается как услуга, значит, есть соблазн сэкономить на качестве. Это дискредитирует всю систему и недопустимо в нашей системе - уверен Президент.

Самый острый вопрос для учащихся и их родителей - оценка знаний. Министр образования предлагает вернуться к балансу экзаменов и тестов. Так, чтобы подросток, заканчивая школу, не тянул двойную нагрузку - экзамены и тесты. Поручение Президента - еще раз внимательно пересмотреть всю систему испытаний. Универсальной догмы здесь быть не должно.