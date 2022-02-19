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Продолжается рабочий визит Лукашенко в Россию: от актуальных вызовов безопасности до развития общей экономики
Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Москву. Сегодня акцент на военное сотрудничество.
В целом повестка командировки обширная: от актуальных вызовов безопасности до развития общей экономики. Беларуси и России надо совместно противостоять внешнему давлению - уверены лидеры. Санкционная риторика в отношении наших стран продолжится. Вместе противостоять проще. Наш Президент убежден, шансы Запада сломать Беларусь ничтожны. Да и Литва, и Украина, игнорируя экономический здравый смысл, застопорили транзитные коридоры для наших удобрений. Но выход есть. Залог успеха - в выверенных решениях соседей и прочном фундаменте наших отношений.
Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом
Ни Беларусь, ни Россия не хотят конфликтов - ни экономических, ни военных - это красная нить прошедших накануне переговоров. Вместе с тем президенты едины во взглядах - если будет необходимо, стороны готовы на жесткий и асимметричный ответ. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент.
Продолжается рабочий визит А. Лукашенко в Россию
Беларусь и Россия проводят учения "Союзная решимость - 2022" максимально транспарентно, на своей территории. Президенты высоко оценили маневры. Сегодня, ожидается, Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе лично примут участие в маневрах сил стратегического сдерживания.
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