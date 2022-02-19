Продолжается рабочий визит Лукашенко в Россию: от актуальных вызовов безопасности до развития общей экономики

Продолжается рабочий визит Александра Лукашенко в Москву. Сегодня акцент на военное сотрудничество.

В целом повестка командировки обширная: от актуальных вызовов безопасности до развития общей экономики. Беларуси и России надо совместно противостоять внешнему давлению - уверены лидеры. Санкционная риторика в отношении наших стран продолжится. Вместе противостоять проще. Наш Президент убежден, шансы Запада сломать Беларусь ничтожны. Да и Литва, и Украина, игнорируя экономический здравый смысл, застопорили транзитные коридоры для наших удобрений. Но выход есть. Залог успеха - в выверенных решениях соседей и прочном фундаменте наших отношений.

Беларусь будет строить свой порт под Санкт-Петербургом

Ни Беларусь, ни Россия не хотят конфликтов - ни экономических, ни военных - это красная нить прошедших накануне переговоров. Вместе с тем президенты едины во взглядах - если будет необходимо, стороны готовы на жесткий и асимметричный ответ. Впервые за десятки лет мы оказались на пороге конфликта, способного затянуть весь континент.

Продолжается рабочий визит А. Лукашенко в Россию