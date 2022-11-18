Продовольственная безопасность Беларуси в надежных руках - Лукашенко вручил награды труженикам АПК

Лучшие из тех, кто работает в белорусском агропромышленном комплексе. Работников села сегодня торжественно поздравляли во Дворце Независимости в преддверии их профессионального праздника. В этом году его отметят в воскресенье - 20 ноября.

Мир может находиться на пике технологического прогресса, но при условии, что люди будут сыты и одеты. Эти слова Президента, адресованные собравшимся, хорошо отражают нашу реальность.Сложно представить, что угроза голода в 21-м веке не исчезла в нашей цивилизации. Более того, только в этом году, по международным оценкам, с ней столкнутся миллионы человек.

А потому тем ценнее становится наша продовольственная безопасность. Выбор на полках белорусских магазинов с каждым годом становится все больше. И этот успех - полностью заслуга тех, кто выбрал "работать на земле". Им сегодня все аплодисменты.Катерина Круталевич продолжит (видео).

Они сегодня главные гости дворца. Музыка, почетный караул на входе, торжественный зал - их встречают, как и положено встречать тех, у кого получилось: собрать в этом году рекордный урожай (2022-й стал прорывным в АПК), и в принципе, своим трудом (некоторые в профессии по 30-40 лет) сделать белорусское сельское хозяйство не просто отраслью. Системой. Которую невозможно раскачать ни ковидом, ни кризисом, ни санкциями.

Всего в зале 600 человек. Из разных областей - от механизаторов до руководителей больших хозяйств. Кто-то приехал издалека: Горецкий, Кобринский, Мозырский, Щучинский район - это далеко не полный список. Говорит о том, что "всех видят". Это как продолжение "Дожинок" - праздника урожая, где от области до самой небольшой деревни есть свои герои и их все знают. Есть и те, у кого уже больше, чем одна президентская награда.

Шестые в мире по производству сухого продовольствия, 10-е - по маслу, 12-е - по картофелю. Это "сухие" цифры в отчетах и очень " вкусные" на торговых прилавках. Нет продуктов, которые бы не делали белорусы.

Лукашенко: Вся наша многовековая история созидалась крестьянским трудом



"Прежде всего крестьянским трудом созидалась вся наша многовековая история - с поместьями и дворцами, родами богатейшими. Развитие родного края всегда держалось на плечах тех, кто возделывал землю, сеял, пахал, собирал урожай и выпекал хлеб", - сказал Александр Лукашенко.

Сегодня, заметил Президент, ничего не изменилось. "Да, мир находится на пике технологического, цифрового прогресса, и нет предела инновационному развитию. Но только при одном условии: если люди будут сыты и одеты. Каждый белорус понимает, что благополучие государства, наша продовольственная безопасность находятся в ваших руках. Руках механизаторов и агрономов, животноводов, ветеринаров, хлебопеков, сыроделов, ученых - всех, кто занят в агропромышленном комплексе", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко от имени всего народа и себя лично поблагодарил и тех, кто приходит на помощь селу: машиностроителей, химиков, транспортников, биотехнологов, строителей, военнослужащих, сотрудников МЧС и правоохранительных органов.





"Огромное спасибо за труд. Прежде всего за рекордный урожай, который собрали в этом году. Намолочено более 10,5 миллиона тонн зерна. Это почти на полтора миллиона больше прошлогоднего уровня", - обратил внимание белорусский лидер.

В зале все, кто так или иначе имеет к этому успеху отношение. Указом Президент отметил в этом году 78 человек. Сама церемония во Дворце Независимости хоть и торжественна, но компактна. Все ведь деловые люди. Поэтому некоторые пришли уже в статусе "награжденных". Но от этого эмоций не меньше. 35 лет в профессии, овощевод в Минске, шутит, работа сложная. Мегаполис нужно кормить. Это значит работать гораздо больше, чем с восьми до пяти. Это легко, только если любить то, что делаешь.

Мне кажется, я сейчас заплачу. Я не могу передать словами, эмоции переполняют, когда тебя вот так оценили. Мария Дубровская, овощевод Минского парниково-тепличного комбината, г. Минск

И это чувство разделяют многие в зале, кто начинал в АПК суверенной Беларуси. Это сейчас мы говорим об экспорте на миллиарды долларов. В 90-х вопрос стоял совершенно по-другому.

Лукашенко: Кто ценят натуральное, безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей

"А ведь когда развалился Союз (некоторые об этом помнят), была жестокая проблема с обеспечением насущным хлебом Минска, где муки оставалось, как вы помните, всего на три дня. И вот спустя пару десятилетий свыше 100 стран покупают белорусские продукты. Экспортная выручка в этом году достигнет рекордных показателей - более 20 миллиардов рублей", - заявил глава государства.

"Как бы ни душили отечественных производителей санкциями, мы традиционно занимаем достойные позиции в мировых рейтингах. Входим в пятерку крупнейших экспортеров молочной продукции, которую сегодня можно найти на прилавках супермаркетов почти 50 стран мира", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь пришла на рынок Китая. Не просто пришла, но и успешно конкурирует с Новой Зеландией - признанным лидером в молочном мире, констатировал глава государства. "Я говорю о Китае, потому что зайти на китайский рынок даже дружественным странам - большая проблема. А мы в свое время "раскрылись": приходите, творите, что хотите. И мои требования как минимум к трем нашим Правительствам последним не совсем возымели действие. Наконец-то поняли, что надо защищать свое: своих производителей, потребителей, свой рынок. Нам действительно есть что предложить. Производим более 1800 наименований молочной продукции. 1800! Производим сыры, ничем не уступающие по вкусовым характеристикам и качеству известным мировым брендам. Ряд организаций республики достигли результатов мирового уровня по производству молока", - сказал Президент.

В пример он привел предприятие "Молодово-Агро" Ивановского района, где годовая продуктивность коров молочного стада составляет более 12 тыс. кг, и эта цифра продолжает увеличиваться. Лучший результат в животноводстве традиционно демонстрируют сельскохозяйственные организации Гродненского, Несвижского, Дзержинского, Смолевичского, Берестовицкого и Ивановского районов.

"Производим более тысячи наименований мясной продукции. География экспорта этой продукции - более 30 государств мира. Сегодня Беларусь узнают не только по знаменитым трактору МТЗ и автомобилю БЕЛАЗ, но и по таким маркам, как "Савушкин продукт" или "Бабушкина крынка". Все, кто ценят натуральное, безопасность и вкус продукта, выбирают белорусских производителей", - сказал Президент.

В одном ряду белорусских международных брендов и государственные, и частные. В том же АПК. Это тоже подтверждение грамотной политики. Баланс. Могут развиваться все - зависит от желания. Кончено, многое решают инфраструктура и кадры. И вот тут белорусская деревня на пороге эталона. Без преувеличения. Личный рекорд, отметит Президент, за супернамолот у молодого экипаж из Дзержинского района.

"На отечественном серийном комбайне "Полесье" намолотил более 6 тысяч тонн зерна, оставив далеко позади хваленые "Клаасы" и "Джон Диры". Вдумайтесь, это два эшелона хлеба, один экипаж! Это тот результат, к которому мы должны стремиться", - сказал Президент.

Такое внимание одновременно и приятно, и волнительно. После церемонии награждения во время ответного слова зал аплодировал, чтобы поддержать.

Таким ребятам, конечно, нужны условия. Президент скажет об этом - белорусская деревня по качеству жизни должна становиться только лучше. Хоть и сейчас сложно критиковать как все обустроено даже в самых отдаленных уголках страны.

Глава государства подчеркнул, что без напряженной кропотливой работы, внедрения инноваций, взаимовыручки толоки невозможно добиться высокого результата, благосостояние дается только созидательным трудом. "С вами мы сделали многое. Ценой напряжения сил народа, в кооперации с нашими близкими и дружественными странами. Предстоит еще больше", - сказал белорусский лидер.

"Задача по выравниванию доходов на селе и в городе все еще актуальна. Остается на контроле. Спрос с ответственных будет усилен. Но деньги нужно зарабатывать. Слагаемые известны - инвестиции, технологии, дисциплина", - заявил Президент.

Государство продолжит оказывать поддержку селу



Александр Лукашенко заверил, что государство продолжит оказывать поддержку селу в модернизации производственной базы, прежде всего, в строительстве ферм, приобретении дорогостоящей техники, мелиорации.

"Эффективное производство - основа нашей деревни будущего. И мы делаем все, чтобы качество жизни на селе улучшалось", - констатировал белорусский лидер. По его словам, в этом направлении уже выполнена колоссальная работа, реализован первый проект (агрогородки), включающий почти 1,5 тыс. населенных пунктов, в которых созданы самые современные условия жизни. В них все: красивые дома, ухоженные подворья, водоснабжение, газ, заасфальтированные улицы, школы, оборудованные площадки для отдыха и спорта, иная необходимая инфраструктура.

"Надо и дальше качество жизни в этих агрогородках улучшать, - сказал Президент. - Развитие агрогородков будет продолжаться". Образцы для построения деревень будущего есть в каждой области, а начало было положено в Копыси Оршанского района.

"Но отмечу, что подобные примеры есть абсолютно по всей стране, в каждой области", - сказал он.





Уровень город-деревня по всему должен быть выровнен, в том числе и по заработкам. Все регионы к этому стремятся. Брестская область - и Президент это отметит - в 2022 году показала себя как суперрачительные хозяева. И урожай собрали, и к новому сезону готовятся, и люди хорошо заработали.

Рекордные урожаи - это всегда возможность экспериментировать. Когда обеспечил базу, можно что-то и попробовать. Белорусы ведь сегодня создают то, что раньше казалось недоступными деликатесами -айраны, хамоны, сыры с плесенью. Наша кухня по качеству очень выросла. И не на пластиковом сырье.

Президент: Место "Макдональдса" должны занять белорусские производители

"Я всегда вас призываю: питайтесь, потребляйте свое, не бросайтесь на заморское. Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи (да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего), стали ахать и охать: "Ах, "Макдональдс" уходит". Я думаю: слава тебе, господи, что хоть уходит! Но только место "Макдональдса", где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Роман Александрович, белорусы! Запомните, никто иной, - обратил внимание премьер-министра Президент. - Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот "Макдональдс", если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю".

Президент об агросекторе: Санкции для нас - время колоссальнейших возможностей

"Наверное, сегодня уже только ленивый со мной не согласен, что эти так называемые санкции для нас - время колоссальнейших возможностей. Обещаю вам: точно такого времени у вас больше не будет. Дорожите каждой копейкой, вложите ее туда, куда надо, чтобы получить еще большую отдачу в сельскохозяйственном производстве", - призвал белорусский лидер.

"У нас есть огромнейший рынок. Почти каждую неделю отчитывается Леонид Константинович Заяц о продажах. Я ему задаю один вопрос: "А если бы больше было сегодня продукции, ты бы ее продал?". Он говорит так, по-деревенски: "Со свистом!", - рассказал глава государства. - Это самое главное, когда есть рынок, куда ты можешь поставить свою сельхозпродукцию. И притом исключительно маржинальный рынок. Цены, которых не знало сельское хозяйство вообще. Воспользуйтесь этим временем, а министры, члены правительства, премьер-министр, высшие должностные лица, да и я в том числе, мы вам дремать не дадим. Нужно использовать это время, чтобы поднять наших крестьян. Чтобы они достойно жили. В хороших условиях, в хороших домах. Чтобы их детишки имели возможность, как и все в городах, в том числе в Минске, получить хорошее образование, закончить вуз. И как рачительные хозяева, будущее, резерв наших кадров - занять достойное место в нашем обществе. Согласитесь, крестьяне, работники АПК это заслужили. Давайте сделаем все ради наших детей. Здоровья вам и успехов!".

О своем мясе, сыре и молоке все эти люди в костюмах могут говорить долго, эмоционально, только затронь. Какие сыры лучше: малоритские или волковысские? Или, может быть, из Горок или вообще из Минска?

Это тоже немаловажная часть развития всей отрасли - каждый гордится своим, хочет конкурировать, от этого все только растут. И почти все, кто сидит сегодня в первому ряду и получит награду, будут говорить про свои коллективы. Василии Желенговский директор агросада " Рассвет" - на этом месте уже сорок лет. Начал, конечно, не с кресла руководителя, но сегодня он отвечает за всех и говорит, именно это делает его счастливым.

Если работать, то мы уже и работаем. Если надо - и до 7-ми, и до 9-ти работаем. А на уборке и до 10-ти работаем. Людей сплотить, чтобы они знали, за что работают. Если когда-то это было упущено - человек труда, то сегодня и по СМИ, и по другим моментам мы видим, что это все возвращается - и человек труда заметен. Прежде всего, это заслуга всего коллектива, который работает у нас на предприятии. Поэтому частичка в этой награде есть каждого из наших работников. Василий Желенговский, директор агросада "Рассвет"

Труд сотен тысяч людей. Это важно. Все, что происходило сегодня, важно - не только для всех собравшихся, но и в разрезе последних геополитических событий для всех белорусов, кто верит в идеи независимости и самобытности нации, кто верит в белорусов и Беларусь.





"Сейчас время такое, что вы все, белорусы, можете иметь клочок своей земли. Не потеряйте, не упустите это время. Еще раз благодарю за трудолюбие, ваш профессиональный выбор и преданность делу. Из года в год вы показываете, что родная земля в надежных руках. Желаю счастья и благополучия, мира и добра. Благодарю вас за все", - сказал Президент.

И обязательная, неформальная часть - на память и показать близким. Каравай - самое популярное здесь место для фотографии.