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Проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства
Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилевскую область.
В центре внимания - выполнение задач по созданию эффективного интегрированного сельхозобъединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на базе хозяйств Шкловского района. Поручение по созданию агрохолдинга Президент дал еще в ноябре 2016. Холдинг "Купаловское" зарегистрировали год назад. В его состав вошли три организации. Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с процессом реконструкции одного из крупнейших в регионе комплексов по откорму крупного рогатого скота. Он был возведен ровно 40 лет назад и рассчитан на три тысячи мест. Настало время сделать новый технологический шаг к высоким стандартам качества. Президент подчеркнул, что нынешние условия диктуют новые правила работы в аграрной сфере.
Прорабатываются и другие пути развития молодого холдинга "Купаловское". К примеру, решаются вопросы рационального использования завода по производству кормов и реконструкции крупной фермы. Проект оценивают в четыре с половиной миллиона рублей. Президент поставил задачу до конца года определиться с окончательной структурой холдинга "Купаловское".
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