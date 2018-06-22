Проект агрохолдинга "Купаловское" должен стать новым этапом в развитии сельхозпроизводства

В центре внимания - выполнение задач по созданию эффективного интегрированного сельхозобъединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на базе хозяйств Шкловского района. Поручение по созданию агрохолдинга Президент дал еще в ноябре 2016. Холдинг "Купаловское" зарегистрировали год назад. В его состав вошли три организации. Сегодня Александр Лукашенко ознакомился с процессом реконструкции одного из крупнейших в регионе комплексов по откорму крупного рогатого скота. Он был возведен ровно 40 лет назад и рассчитан на три тысячи мест. Настало время сделать новый технологический шаг к высоким стандартам качества. Президент подчеркнул, что нынешние условия диктуют новые правила работы в аграрной сфере.