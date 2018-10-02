Проект Указа "По управлению использованием радиочастотного спектра" сегодня одобрил Президент

О предлагаемых новациях доложил министр связи и информатизации Константин Шульган. Одна из них позволит участникам и гостям II Европейских игр, а также иностранным журналистам временно ввозить и использовать радиостанции без регистрации и внесения платы за использование спектра. Константин Шульган в августе вошел в новый состав правительства, и это его первый публичный доклад Главе государства.