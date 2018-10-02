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Проект Указа "По управлению использованием радиочастотного спектра" сегодня одобрил Президент
О предлагаемых новациях доложил министр связи и информатизации Константин Шульган. Одна из них позволит участникам и гостям II Европейских игр, а также иностранным журналистам временно ввозить и использовать радиостанции без регистрации и внесения платы за использование спектра. Константин Шульган в августе вошел в новый состав правительства, и это его первый публичный доклад Главе государства.
Как заявил журналистам Константин Шульган по итогам доклада, среди предложений в новом документе - установление ставок в белорусских рублях вместо евро при расчете размеров платы за выделение и использование радиочастот. Александр Лукашенко также интересовался мнением и планами недавно назначенного министра по поводу ситуации в возглавляемой им сфере.
Издание Указа "По управлению использованием радиочастотного спектра" не повлечет выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.
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