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Проект Указа "По управлению использованием радиочастотного спектра" сегодня одобрил Президент

О предлагаемых новациях доложил министр связи и информатизации Константин Шульган. Одна из них позволит участникам и гостям II Европейских игр, а также иностранным журналистам временно ввозить и использовать радиостанции без регистрации и внесения платы за использование спектра. Константин Шульган в августе вошел в новый состав правительства, и это его первый публичный доклад Главе государства.

Как заявил журналистам Константин Шульган по итогам доклада, среди предложений в новом документе - установление ставок в белорусских рублях вместо евро при расчете размеров платы за выделение и использование радиочастот. Александр Лукашенко также интересовался мнением и планами недавно назначенного министра по поводу ситуации в возглавляемой им сфере.

Издание Указа "По управлению использованием радиочастотного спектра" не повлечет выделения дополнительных средств из республиканского бюджета.

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