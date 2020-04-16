Проект закона об амнистии обсудили на совещании у Президента

Проект закона об амнистии сегодня обсуждали на совещании у Президента. По поручению Александра Лукашенко его подготовил Верховный суд, к работе подключились МВД и Генпрокуратура.



Как сказал сам Глава государства, этот документ - акт гуманизма, который государство проявляет к осужденным накануне события национальной значимости - 75-летия Великой Победы. По предварительным расчетам Верховного суда, всего под амнистию подпадут почти 12 тысяч человек. Причем на этот раз расширен круг лиц, к которым она может быть применима: это несовершеннолетние распространители наркотиков в составе организованной группы и те, кто осужден за коррупцию.Предложено сократить им срок отбывания наказания на один год.



Надо сказать, на этот счет сегодня шли серьезные дебаты. Президент до сих пор не уверен, стоит ли сокращать срок тем, кто попался на коррупции. Каждое дело претендентов Глава государства рассмотрит в индивидуальном порядке.



Не менее важный вопрос - институт поручительства при помиловании. Особенно это касается подростков, отбывающих наказание за незаконный оборот наркотиков.



Опять же в индивидуальном порядке рассмотрят, кого можно помиловать. Несмотря на предложенные новшества, жесткие подходы не меняются: градус борьбы в стране не будет ослабевать ни в отношении коррупционеров, ни, тем более, тех, кто делает деньги на наркотиках - закоренелых сбытчиков.





Проект закона об амнистии по случаю 75-летия Великой Победы

Что говорить, сегодняшние

стали хорошей новостью для тех, кто преступил закон, их родных и близких. Возможно, наказание сократят на год для кого-то из коррупционеров и несовершеннолетних распространителей запрещенных препаратов. Шанс и вовсе начать все с чистого листа дадут и тем, кто попался по наркостатье впервые - некоторых помилуют. Особенно сейчас, когда в мире осознали, что главное здоровье, в нашей стране борются за каждую жизнь - эти решения Главы государства для кого станут вторым днем рождения.

4 месяца назад Президент поручил Верховному суду проработать проект указа об амнистии по случаю 75-летия Великой Победы. В процессе составители делились подробностями. Надежду на сокращение срока получили и те, кто оступился, в том числе по молодости или по глупости за наркотики, и те, кому государство доверило важные сферы, а в итоге получило удар в спину. Эти дела всегда имеют широкий резонанс в обществе. Поэтому даже несмотря на знаковую дату, кандидаты на уменьшение срока пройдут жесткий фильтр.

Президент пока не принял решение амнистировать ли коррупционеров

Принципиальное отношение Президента к тем, кто ворует у страны, хорошо известно. Тут никаких поблажек. Сегодня присутствующие за этим столом много спорили. У Главы государства до сих пор есть сомнения, вообще нужно ли скастить даже минимально срок коррупционерам?! Аргументы за, конечно, представили те, кто работал над документом. Один из них - Валентин Сукало - часто любит повторять фразу: "У тех, кто оступился, должен быть свет в конце тоннеля". Глава государства решение пока не принял.

Количество наркопреступлений в Беларуси снизилось

Если по отношению к коррупционерам безоговорочно сохраняется жесткий подход, то к осужденным за наркопреступления - более взвешенный. Хотя в свое время в Беларуси было принято много мер, в том числе и достаточно радикальных, чтобы поставить заслон наркосреде. Мы помним 6-й президентский декрет, ужесточение уголовной ответственности, поправки в прошлом году в профильный кодекс позволили судьям гибко подходить к наказаниям. Все эти меры дали положительный эффект.

Число преступлений в наркосфере значительно сократилось. Возьмем свежую статистику: за последние 3 года осужденных стало меньше на 22%. В прошлом году - это 2284 человека. Среди них 52 - несовершеннолетние.

Жизнь после наркотиков

О своем темном прошлом у Сергея разговор сухой - в 2013 году получил срок по 3 части наркостатьи 328. Наказание - 8 лет усиленного режима. После 5 с половиной лет заключения ему заменили режим, перевели в учреждение открытого типа, и уже там попал под амнистию, оказался на домашней химии. 4 дня как он законопослушный гражданин. Работает в такси, мечтает увидеть море и создать семью - простые человеческие желания.

Время пересмотреть свои привычки

Первая доза, зависимость, отрицание проблемы, страдания родителей, уход из дома, реанимации. Тюрьма. Только за год, по данным ООН, в попытках приукрасить реальность гибнет 200 тысяч человек. Спайс или порошок пробует до 300 миллионов человек по всему миру - т. е. каждый двадцатый житель планеты. Так и получается: когда в наше время одни буквально сражаются за жизнь, другие от нее намеренно отказываются.

Несовершеннолетние, осужденные по ст. 328, могут рассчитывать на помилование

Порой подростки и сами не понимают, что стали частью целой наркоцепочки. За вознаграждение (по просьбе торговцев) соглашаются сделать пару закладок, не осознавая, во что ввязываются и какими могут быть последствия. Другие - объективно больны, сидят на игле... И, как говорится, уголовная ответственность не избавит их от наркотической зависимости. Опорой для подростков в первую очередь должна быть семья, чтобы потом не нужно было всем миром бороться с последствиями.

Шанс начать все с чистого листа

Словом, у государства твердая позиция: ослаблять борьбу с оборотом запрещенных веществ не собираются, но у несовершеннолетних, осужденных по наркостатье, все же будет возможность исправиться. Своего рода воспитательной мерой станет институт поручительства при помиловании. Говоря по-простому, под честное слово родных, что это был последний раз, осужденных могут помиловать. В конце концов, люди должны понимать ответственность перед обществом.

Новая доза - снова тюрьма

Конечно, не все так просто: должно сойтись множество факторов - комиссия изучит каждого претендующего выйти на свободу. Проанализируют отношение к содеянному, раскаивается ли? Да и какие планы на дальнейшую жизнь.

Комиссия проанализирует претендентов на помилование по наркостатье 328