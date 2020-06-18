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А. Лукашенко: Не нужно цепляться к людям по мелочам. Проекты обновленных КоАП обсуждают во Дворце Независимости
По поручению Главы государства последние полгода корректировками занималась отдельная комиссия. Это специалисты Администрации Президента, парламентарии, МВД, юристы и ученые. Стояла задача принципиально пересмотреть административное законодательство. А в правоприменительной практике действительно хватало слабых звеньев. Порой наказания были просто несоизмеримы проступку.
Действующий кодекс, которому уже больше 10 лет, явно отставал от реалий жизни. Осовременить новую редакцию помогли и белорусы. Они внесли более 2 000 предложений. Открывая совещание, Президент акцентировал внимание на том, что правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить.
Так, немногим ранеезамглавы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс в студии "Панорамы" рассказала отом, какие новшества предлагается закрепить в новом КоАП, а что, наоборот, не получило общественного одобрения.
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