О необходимости как можно скорее положить конец конфликту в Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул в интервью журналу Le Point.

Эксперты отмечают, что такая позиция белорусского лидера демонстрирует готовность Минска способствовать дипломатическому урегулированию противостояния.

Ваге Давтян, доктор политических наук, профессор (Армения):

"Сама инициатива Александра Лукашенко показывает, что Минск готов искать дипломатические решения, даже невзирая на очень сложные отношения, которые сегодня имеются между Минском и Киевом. Ведь достаточно здесь сказать, что ведь именно Беларусь еще в феврале 2022 года стала площадкой для российско-украинских переговоров, то есть у Беларуси уже накоплен достаточно серьезный опыт. Как мы видим, и как это, собственно, было подчеркнуто Президентом, сам статус пребывания Беларуси в составе Союзного государства не выступает препятствием для того, чтобы стать посредником в урегулировании этого конфликта, то есть у Минска есть колоссальный опыт, который он накопил за эти годы. Конечно же, это исходит, помимо прочего, не только из соображений международной безопасности, о которых говорит белорусский Президент, но, я думаю, также из соображений национальной безопасности самой Беларуси, по соседству с которой происходит этот кровопролитный конфликт".