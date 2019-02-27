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Прямая трансляция "Большого разговора с Президентом" начнется в пятницу в 10:30 утра

Прямая трансляция "Большого разговора с Президентом" начнется в пятницу в 10:30 утра. Увидеть ее можно будет на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и МТРК "Мир". Аудиотрансляцию в режиме реального времени организует и Первый национальный канал Белорусского радио.

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