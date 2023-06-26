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Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в разрешение попытки мятежа в РФ

Путин поблагодарил Лукашенко за его усилия и вклад в разрешение попытки мятежа в РФ

Президент России Владимир Путин поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко за его усилия и вклад в разрешение попытки мятежа в РФ. Об этом он сказал в телевизионном обращении вечером 26 июня, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

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