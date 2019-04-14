ПВТ на этой неделе оказался в центре внимания Президента

Для Александра Лукашенко успех белорусских разработчиков - хороший показатель: не зря в свое время поверили и сделали шаги в нужном направлении. Ну а сегодня, когда приложениями наших разработчиков пользуются во всем мире, этот успех необходимо развивать.



Главный посыл визита Президента в Парк высоких технологий - двигаться только вперед, а государство окажет всестороннюю поддержку. И надо сказать, что "цифра" зовет… и дает результат. В ПВТ уже вступило 505 компаний. Экспорт за прошлый год - почти полтора миллиарда долларов. Белорусский IT-атлант расправляет плечи, что отразится и на обществе в целом.



Медицина, сельское хозяйство, образование - технологии проникают в нашу с вами жизнь и становятся микросхемами в материнской плате экономики. Наш политический обозреватель Алексей Волков расскажет, как получают прибыль от ума.





"Gurtam"смогла своими разработками покорить более сотни стран



Латинскими буквами белорусское слово "Gurtam". Так называется наша компания, которая смогла своими разработками покорить более сотни стран. И это тот случай, когда высокие технологии нашли себе место и под солнцем, и сами стали спутником для оптимизации затрат. Будь-то ЖКХ, сельское хозяйство или, скажем, логистика: к примеру, программа разработчиков позволяет бороться с хищением топлива или других расходных материалов. Специальный датчик отслеживает: поехал ли водитель "налево", или слишком быстро.





Gurtam реализовали тысячи таких проектов. Скажем, в России каждая третья машина подключена к подобной системе. Всего два миллиона автомобилей от Москвы до Буэнос-Айреса.



Имея несколько филиалов по всему миру, сердце компании бьется именно в Минске. Во-первых, - корни. Во-вторых, сыграл важную рольтот самый декрет №8 "О цифровизации экономики" - зеленый свет на улице IT, который с каждым годом светит ярче и дальше. О том, что белорусские программисты ценятся в любых топовых компаниях а-ля Google, Facebook - известно давно. Но именно решения Президента о картбланше для ПВТ и его резидентов изменил экономический плацдарм страны. Не имея природных богатств, Беларусь обратилась к куда более ценному, но не такому очевидному ресурсу - людям.



Визита в ПВТ Президент ждал. Ведь во многом такой рывок в развитии парка - личная инициатива Главы государства. Да, революционный декрет - это здорово, да IT-отрасль сегодня на коне. Но остановиться - значит потерять статус фаворита на "цифровом ипподроме". Впрочем, резиденты парка - это не только разработчики софта - программ, но и создатели "железа". К примеру, роботы компании "Rozum Robotics". Разработка полностью белорусская. Такой "умный манипулятор" весит не более десяти килограммов - вдвое меньше телевизионной камеры, и стоит всего 40.000 рублей. Его уже используют многие наши предприятия для сборки небольших деталей, обуви, а в Киеве робот разливает кофе посетителям. Но потенциал - куда больше.





На выставке Александру Лукашенко показали весь цвет IT-сферы страны. Причем некоторые цвета - объемные. Покорив огни Лас-Вегаса, проект "Гипервижн"осел в Минске. Резидент ПВТ "Кино-мо" создает настоящего гостя из фантастических фильмов: объемные голограммы. Стоит отметить - это совершенно готовый продукт, который сегодня для рекламы используют в семидесяти странах. Но цель у создателей не только коммерческая.



"Гипервижн" намерен внедриться в образование

"Гипервижн", как работающий и зарабатывающий проект, намерен внедриться в образование и другие сферы. Одно дело - нарисовать на доске треугольник, другое - увидеть его объемное изображение. Появится такой хай-тек-элемент и во Дворце Независимости.



Проект onesoil - панацея для фермеров. Приложение позволяет в реальном времени получить со спутника всю информацию о поле: сколько необходимо удобрений, где можно сеять пшеницу, а где - рапс. И это - далеко не все. Успехи EPAM и других гигантов четко охарактеризовал директор ПВТ Всеволод Янчевский во время общения с Президентом, процитировав американского инвестора Эрика Гундерсена.







Экспорт достиг почти полутора миллиардов долларов

Лучшее подтверждение словам - цифры. И Парку высоких технологий есть чем похвастать: свыше пяти сотен резидентов. За 18-ый год экспорт достиг почти полутора миллиардов долларов. Интеллектуальный продукт - чистой приток валюты в страну и налогов. Ведь если посчитать, то программист из своего кошелька отдает в бюджет в три раза больше выплат.



Высокие технологии в массах хорошо покажут ІІ Европейские игры. Под спортивный форум готовиться запуск сразу нескольких проектов, среди которых: система LOOM. Такой большой брат, который поможет довести до автоматики, скажем, регистрацию волонтеров или отправить запрос в больницу, если туристу нужна помощь.



Для общения с программистами, людьми, которые костюм не надевают никогда, Глава государства выбрал формат "без галстука" и с призывом: "Давайте дальше развивать то, что у нас есть".





Один из лидеров IT-движения Беларуси - Виктор Прокопеня. За инвестором не один десяток успешных стартапов, среди которых настоящая революция - первая официальная криптобиржа.



Оценив рывок ПВТ и цифровой экономики в Беларуси, Александр Лукашенко отметит: все было не зря. IT-локомотив позволяет нашей стране найти свое место под мировым экономическим солнцем, а за программистами, подтянутся и остальные.



Особое внимание крупные компании уделяют образованию. Так парк виртуальных развлечений готовит VR-центр, где будут обучать и не только программированию.