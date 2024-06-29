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Рабочая неделя Президента Беларуси в рубрике "Время Первого" - смотрите в "Главном эфире"

Кадровые назначения главы государства, ставшие настоящей сенсацией. О чем общался обновленный состав Администрации Президента до и сразу после аудиенции у главы государства?

Как воспринял новый глава Администрации поручение Александра Лукашенко "работать в 3 раза больше" и что рассказала в комментарии телеканалу "Беларусь 1" неожиданно вернувшаяся в большую политику уже первый замглавы Администрации Президента Наталья Петкевич.

Еще много интересного о каждом из президентских мероприятий этой недели в рубрике "Время Первого".

Смотрите в воскресенье в "Главном эфире".

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