Рабочая поездка Александра Лукашенко в Гродненскую область

Обстановка в регионе, ситуация в сельском хозяйстве, реконструкция дорог, поддержка предприятий и будущее трудовых коллективов. Все это темы рабочей поездки Президента в Гродненскую область. Она получилась насыщенной! Глава государства верен себе, посвящая конец недели выездным мероприятиям. Одна из причин визита в Лидский район - это желание посмотреть, как работает сегодня березовский стеклозавод "Неман".



Без поддержки предприятие не останется - Президент заявил и о расширении производства в части выпуска востребованной стекловаты. Перспектива есть! Вообще, в нынешней непростой обстановке жизненно важно сохранить трудовые коллективы. Что касается ситуации, вызванной распространением коронавируса, то здесь прозвучало главное - справляемся.



Репортаж Натальи Бреус.Примерно такую картину увидел Президент по пути в Гродненскую область. 150 километров обновленной трассы! Два с половиной года - и транспортная артерия готова. Легко сказать - не так просто было сделать. Дорожникам приходилось работать в непростых условиях: движение на магистрали не останавливали. Но зато теперь - сплошные бонусы.







Из Минска в Гродно - теперь быстрее

Чуть позже министр расскажет подробнее о реконструкции всех трасс в стране. Но это только часть того, что интересовало Президента. Ведь сверху хорошо видно, и как сработали дорожные строители, и как стартовали аграрии: посевная кампания близится к концу. Гродненцы неплохо справились. Дай бог не сильно будет подмораживать по ночам в ближайшие дни. Уже по традиции конец недели в рабочем графике Президента - командировки. Александр Лукашенко начинает с общей обстановки и актуальной темы - противостоять распространению вирусов получается!





Ежедневно у Президента на столе вся информация о том, как удается сдерживать распространение COVID-19

Александр Лукашенко максимально погружен в тему: получает статистику и данные из районов, в том числе и от тех ответственных лиц, кто по его поручению следит за ситуацией, общается с врачами и руководителями на местах. Медики и местная власть работают в тандеме - каждый, как скажет Президент, должен заниматься своим делом. Но пандемия не повод закрывать глаза на откровенную бесхозяйственность. Оказалось, перед приездом Президента с территории местного стекольного аврально вывозили свалку бракованной продукции.





Президент побывал на стеклозаводе "Неман"

Такое начало заставило руководство предприятия и управленцев поволноваться по пути на стеклозавод "Неман". Впрочем, это не единственный неудобный вопрос, который прозвучал для топ-менеджмента. Ведь предприятия - это в первую очередь люди. Мировая экономика встала, вопрос, как жить дальше, волнует многих. Гродненская область не обвалилась, работает, но то и дело из регионов кивают на центр в поисках поддержки. Тут Президент верен себе.





Вопросы экономики на фоне пандемии

Неутешительно звучит прогноз от МВФ: впереди наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии. Как тут выстоять? Еще на старте пандемии Александр Лукашенко не уставал говорить о том, как важно думать об экономике.





Итог реконструкции автомобильной дороги М6 Минск - Гродно

Ни в коем случае не сбрасывая со счетов безопасность: работа точечная, работа с очагами и тотальный мониторинг въезжающих на внешнем контуре, - но Беларусь не закрывала границы! Наоборот, делает все, чтобы повышать транзитную привлекательность, ведь это живые деньги. Реконструкция трассы М6 из этой серии. С лета открыты все 4 полосы. По сути, получился новый, альтернативный коридор восток- запад. До Варшавы через Гродно даже чуточку быстрее, чем через Брест.





Развитие дорожной инфраструктуры

Минтранс разрабатывает госпрограмму "Дороги Беларуси" на ближайшие пять лет. Главное - развитие основных транзитных маршрутов. В этом году завершат реконструкцию трассы от Могилева до Черикова, начнут модернизацию М7 на Вильнюс, строительство моста через реку Западный Буг в Домачево. Президент напомнил об экономном подходе - строить и проектировать нужно без излишеств. С экономией сработали, например, на трассе из столицы в Гродно, где построено девять развязок, 27 мостов и путепроводов, переустроено большое количество инженерных коммуникаций. Все силами белорусских спецов: наши строят дешевле и быстрее.

Пока шелразговор, внутри кипела работа: стекольное производство работает в три смены. Такова специфика. Первые минуты на производстве просто завораживают. Все в руках несмотря на эру технологий - вот такой одновременно сложный и простой секрет мастерства. Сергей знает, о чем говорит, - он стеклодув в третьем поколении и продолжает династию. Работает на заводе "Неман" более 30 лет! Хрустальные шедевры и впрямь как горячие пирожки. Температура стекла сразу после печи - под тысячу градусов. Стеклозавод "Неман" прописался в небольшом городке Лидского района 135 лет назад. В Березовке живет около 10 000 человек, и считай, каждый пятый трудится на предприятии. Если на волне вирусной паники его поставить на паузу, затушить эту печь - горячее сердце завода, остановится вся жизнь и пульс городка.





Непростая судьба уникального производства

И без пандемии стекольной промышленности в последнее время было непросто. Лет 15 назад для производителей началась черная полоса. Пришлось пройти огонь и воду, как настоящему хрусталю. Финансовые трудности, устаревшие мощности, высокая цена на газ (а это львиная доля себестоимости). Плюс мода на хрусталь прошла. Это было не лучшее время для завода и для более чем полутора тысяч сотрудников. Президент принял определяющее решение - поддержать отечественных производителей.Поддержка для предприятия была очень своевременной - позволила удержаться на плаву. А тут и новая эра стекла подоспела. Его снова стали советовать и производителям продуктов питания: меньше пластика - меньше вреда для здоровья и Мирового океана. Вот такой нынче экотренд. Стекольный рынок будет расти, прогнозируют эксперты. Вопрос - кто займет там свое место?





Президент посетил стеклозавод "Неман"

На предприятии была модернизация, шла долго и сложно. Сказалась необязательность поставщиков, просчеты топ-менеджмента, в итоге долги росли как снежный ком. За эти ошибки расплачиваются до сих пор. В завод вложили десятки миллионов долларов, но пока выйти на эффективность, увы, не получается. В прошлом году показатели улучшились, но нет желаемой финансовой устойчивости. Директор бойко рассказывает об экспортных перспективах.Благодаря госпомощи с задержкой, но все-таки запустил импортозамещающее производство. Завод выживает во многом благодаря выпуску новой продукции - стекловаты. Это экологичный утеплитель. Поставляют в основном в Польшу и Украину. На этот год новые контракты привезли из России и Прибалтики.

Президент смотрит, как работает завод. С особым интересом - на производство востребованной стекловаты. Вроде стараются, работают, в прошлом году уж было получше, но все равно долги превышают выручку. Справиться самостоятельно с ситуацией предприятию не под силу. Варианты финансового оздоровления - головная боль правительства. Рассматривается вопрос о реструктуризации долгов. Нужно принять не самое простое решение, но Президент верит коллективу завода и своими мыслями делится с людьми.