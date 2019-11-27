Рабочая поездка Александра Лукашенко в Кыргызстан. Завтра Президент примет участие в саммите ОДКБ

Вопросы безопасности и региональной стабильности в эти дни обсуждают в Бишкеке. В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл и Президент Беларуси. Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ.Это военно-политический союз. На сегодняшний день в него входят 6 государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. И главной задачей организации является обеспечение безопасности на всем пространстве стран - участниц договора, а также борьба с международным терроризмом. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности. Интересы стран в нем представляют, конечно же, лидеры. Очередная сессия совета пройдет завтра в Бишкеке. На таких встречах обычно рассматриваются принципиальные вопросы работы военно-политического блока. В Бишкеке Александр Лукашенко обозначит позицию и основные предложения нашей страны по развитию и укреплению матрицы региональной и международной безопасности.



На повестке дня, как известно, и проблемы на таджикско-афганской границе, и работа с ООН в рамках глобальной антитеррористической стратегии, и вопросы защиты в информационной сфере. По итогам работы сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стороны подпишут ряд документов, которые должны улучшить взаимодействие стран - участниц организации. По традиции на полях саммита Глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами. Сегодня в преддверии саммита часы сверили министры иностранных дел, руководители оборонных ведомств стран - участниц организации и секретари советов безопасности.



Все подробности из Бишкека узнаем у нашего политического обозревателя Ольги Макей.



Предстоящая встреча лидеров ОДКБ проходит при спокойном информационном фоне, без присущей саммитам шумихи, недомолвок, слухов. Повестка в прессе обозначается достаточно стандартно. В ней около 20 вопросов, среди которых, например, план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН до 2021 года, укрепление таджикско-афганской границы, проведение совместных учений. Конечно, рассмотрят бюджет на следующий год. Наверняка официально объявят имя генсека ОДКБ. С 1 января на ближайшие три года этот пост должен занять Станислав Зась.







Кыргызстан готовится принять саммит ОДКБ

Из того, чего нет в повестке, вероятно, главы государств обсудят предстоящие весной учения НАТО. Они вызывают обеспокоенность не только у Беларуси, но и у стран ОДКБ, ведь это западный рубеж всего блока. Эту тему последнее время активно обсуждают и военные эксперты. Безусловно, тренировки проводят и военные стран ОДКБ. Только название маневров "Боевое братство" звучит более мирно, чем те, что выбирает Североатлантический альянс. Отличается и суть: в учениях ОДКБ, которые в октябре прошли на территориях трех стран, отрабатывали в первую очередь контртеррористические мероприятия. На территории России прошли учения бригад материально-технического обеспечения и отработка локализации приграничного конфликта. В Беларуси тренировались силы разведки. В Таджикистане - миротворцы.





Международная и региональная безопасность

Как укрепить безопасность в регионе, сегодня в Бишкеке за одним столом обсуждают министры иностранных дел, обороны и секретари совбезов ОДКБ. Как шутят журналисты, все большие звезды объединения сошлись в одном месте. Это, конечно, про погоны. Но это тот случай, когда важно сверить часы (не время, а оно у всех стран разное), а позиции: в дипломатии, обороне и безопасности.

Впрочем, сегодня не нужно быть военным аналитиком, чтобы понять, что в современном мире война уже не та. Достаточно просто открыть информационные ленты. Именно там порой и ведутся ожесточенные бои. Добавить к этому соцсети и прочие интернет-комьюнити и становится понятно, что защищать сегодня любую страну нужно не только реально, но и виртуально. Такое соглашение об обеспечении информационной безопасности действует и в ОДКБ. Кстати, Беларусь ратифицировала его первой.

Тема информационной безопасности тоже в повестке завтрашней встречи на высшем уровне. Главы государств уже прибывают в Кыргызстан. Местных жителей в Бишкеке просят отнестись с пониманием к визиту первых лиц, ведь некоторые улицы столицы перекроют. Не надолго, только для проезда кортежей. В по-настоящему зимний Бишкек (сегодня здесь минус 8) белорусский борт номер один прибыл вечером. По местной традиции гостей встречают девушки в национальных нарядах. А вместо привычных белорусам хлеба-соли традиционное кыргызское угощение боорсок.Кстати, уже сегодня у лидеров военно-политического блока была возможность переговорить в неформальной обстановке. Президент Кыргызстана пригласил коллег на ужин. Но это, как говорится, без прессы.





Завтра в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ