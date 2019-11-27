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Рабочая поездка Александра Лукашенко в Кыргызстан. Завтра Президент примет участие в саммите ОДКБ
Вопросы безопасности и региональной стабильности в эти дни обсуждают в Бишкеке. В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл и Президент Беларуси. Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ.Это военно-политический союз. На сегодняшний день в него входят 6 государств - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. И главной задачей организации является обеспечение безопасности на всем пространстве стран - участниц договора, а также борьба с международным терроризмом. Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопасности. Интересы стран в нем представляют, конечно же, лидеры. Очередная сессия совета пройдет завтра в Бишкеке. На таких встречах обычно рассматриваются принципиальные вопросы работы военно-политического блока. В Бишкеке Александр Лукашенко обозначит позицию и основные предложения нашей страны по развитию и укреплению матрицы региональной и международной безопасности.
На повестке дня, как известно, и проблемы на таджикско-афганской границе, и работа с ООН в рамках глобальной антитеррористической стратегии, и вопросы защиты в информационной сфере. По итогам работы сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ стороны подпишут ряд документов, которые должны улучшить взаимодействие стран - участниц организации. По традиции на полях саммита Глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами. Сегодня в преддверии саммита часы сверили министры иностранных дел, руководители оборонных ведомств стран - участниц организации и секретари советов безопасности.
Все подробности из Бишкека узнаем у нашего политического обозревателя Ольги Макей.
Предстоящая встреча лидеров ОДКБ проходит при спокойном информационном фоне, без присущей саммитам шумихи, недомолвок, слухов. Повестка в прессе обозначается достаточно стандартно. В ней около 20 вопросов, среди которых, например, план действий по реализации контртеррористической стратегии ООН до 2021 года, укрепление таджикско-афганской границы, проведение совместных учений. Конечно, рассмотрят бюджет на следующий год. Наверняка официально объявят имя генсека ОДКБ. С 1 января на ближайшие три года этот пост должен занять Станислав Зась.
Кыргызстан готовится принять саммит ОДКБ
Из того, чего нет в повестке, вероятно, главы государств обсудят предстоящие весной учения НАТО. Они вызывают обеспокоенность не только у Беларуси, но и у стран ОДКБ, ведь это западный рубеж всего блока. Эту тему последнее время активно обсуждают и военные эксперты. Безусловно, тренировки проводят и военные стран ОДКБ. Только название маневров "Боевое братство" звучит более мирно, чем те, что выбирает Североатлантический альянс. Отличается и суть: в учениях ОДКБ, которые в октябре прошли на территориях трех стран, отрабатывали в первую очередь контртеррористические мероприятия. На территории России прошли учения бригад материально-технического обеспечения и отработка локализации приграничного конфликта. В Беларуси тренировались силы разведки. В Таджикистане - миротворцы.
Международная и региональная безопасность
Как укрепить безопасность в регионе, сегодня в Бишкеке за одним столом обсуждают министры иностранных дел, обороны и секретари совбезов ОДКБ. Как шутят журналисты, все большие звезды объединения сошлись в одном месте. Это, конечно, про погоны. Но это тот случай, когда важно сверить часы (не время, а оно у всех стран разное), а позиции: в дипломатии, обороне и безопасности.
Впрочем, сегодня не нужно быть военным аналитиком, чтобы понять, что в современном мире война уже не та. Достаточно просто открыть информационные ленты. Именно там порой и ведутся ожесточенные бои. Добавить к этому соцсети и прочие интернет-комьюнити и становится понятно, что защищать сегодня любую страну нужно не только реально, но и виртуально. Такое соглашение об обеспечении информационной безопасности действует и в ОДКБ. Кстати, Беларусь ратифицировала его первой.
Тема информационной безопасности тоже в повестке завтрашней встречи на высшем уровне. Главы государств уже прибывают в Кыргызстан. Местных жителей в Бишкеке просят отнестись с пониманием к визиту первых лиц, ведь некоторые улицы столицы перекроют. Не надолго, только для проезда кортежей. В по-настоящему зимний Бишкек (сегодня здесь минус 8) белорусский борт номер один прибыл вечером. По местной традиции гостей встречают девушки в национальных нарядах. А вместо привычных белорусам хлеба-соли традиционное кыргызское угощение боорсок.Кстати, уже сегодня у лидеров военно-политического блока была возможность переговорить в неформальной обстановке. Президент Кыргызстана пригласил коллег на ужин. Но это, как говорится, без прессы.
Завтра в Бишкеке пройдет саммит ОДКБ
Подобные саммиты в первую очередь и нам, журналистам, и экспертам, и военным аналитикам интересны тем, что именно здесь из первых уст (т.е. непосредственно от глав государств) прозвучат оценки международной обстановки, пути решения, инициативы. Все это услышим уже завтра. По программе саммит стартует в 11:00, по минскому времени это 8 утра.
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