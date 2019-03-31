Рабочая поездка Президента в Могилевскую область получила широкий резонанс

Пока к темам белорусским. Самая громкая из них - рабочая поездка Александра Лукашенко в Могилевскую область. В период весеннего сева это традиционный инструмент оценки состояния дел на местах - Президент часто проводит такие ревизии лично, ведь чего греха таить - от следующих недели-двух и будет зависеть судьба почти каждого сельхозпредприятия. Упустил момент - шансов исправить ситуацию летом и осенью почти не будет. Почему такое внимание к этому вопросу? Вспомните хотя бы размер экспорта белорусской сельхозпродукции и посчитайте количество занятых наших соотечественников в этой отрасли - каков масштаб, такое и внимание.



Резонанс от итогов ревизии в Шкловском районе был огромен. Причем громкие белорусские отставки попали в заголовки даже мировых СМИ! Попробуем разобраться детально. Да, регион не на передовых позициях. Год за годом плетется в хвосте по всем ключевым показателям, от экспорта в целом до производства сельхозпродукции в частности. И вот это как раз и вызывает недоумение, ведь по качеству почвы и торговой географии места очень даже выгодные. Но хорошей земле нужен и хозяин.









Дисциплина и порядок должны лежать в основе всего.





Через пару дней, уже во Дворце Независимости, обращаясь к новым руководителям, Александр Лукашенко делает акцент, казалось бы, на мелочи. Порядок и дисциплина - что может быть проще? Но как они порой тяжело даются на местах и больно отдаются на чиновниках.



Шкловский район - малая родина Президента. Конечно, Александр Лукашенко знает здесь досконально каждое хозяйство. Холдинг "Купаловское" должен был стать визитной карточкой и района, и региона. Должен был… В итоге именно здесь лишился своего поста губернатор области. Точкой невозврата стала ферма, а если быть точным, та ее часть, которую не очень-то планировали показать Президенту.



Наверное, каждый из журналистов, которые работают с белорусским лидером, может рассказать с десяток историй о том, как Президент пошел "не туда" и что из этого вышло, чему, поверьте, лично был несколько раз свидетелем. Александр Лукашенко в свое время на этих землях сам работал, поэтому, как должны были содержаться и выглядеть те самые пресловутые коровы, Президенту объяснять не нужно. Впрочем, как и любому нормальному человеку. Будет на ферме чисто только в одном случае - если там вовремя убирать.



За грязных коров неожиданно, хотя чему тут удивляться, вступилась часть независимой полубелорусской прессы, взявшись отмывать прославившееся хозяйство. Почва благодатная - ведь, разумеется, что работники хозяйства, для которых мало чего есть приятного в этой истории, будут искать оправдания. Суть таких статей - разнос был показательным и, мол, все не так критично.





Дошло до того, что у полуамериканской прессы фейк потащила американская! "Вашингтон пост" "запостил" заголовок. "Чиновника уволили из-за коровы". Методы подачи информации вышеназванными изданиями широко известны, а потому нет удивления, что история, которая имела на самом деле большую предысторию, была сведена к простой корове.



Наш репортаж из Могилевской области.



Рассказывает Наталья Бреус.





Шкловский район - родные места белорусского Президента.





Александр Лукашенко отлично знает каждое хозяйство, людей и как здесь все устроено - во власть пришел от земли. Поэтому неудивительно, что уже сегодня, находясь на посту лидера, разбирая перипетии агарной сферы, именно здесь отрабатываются многие решения для АПК и модернизации районов.



В свое время было решено пойти по принципу укрупнения, чтобы хозяйства - в том числе и Шкловского района - работали эффективнее и по максимуму использовали ресурсы АПК. Идея принадлежит Президенту: объединить в холдинг так называемых середнячков, чтобы создать здесь комплексную структуру с полным циклом производства, переработки и реализации готовой продукции. "Купаловское" действует, но пока не без организационных трудностей. С ними уже давно было пора разобраться и не волокитить. Что важно: ничего искусственно не укрупняют - все от жизни. Для многих сельхозпредприятий это стало спасением - работать под крылом холдинга. Да, примерно четверть хозяйств в стране проблемные. Не тянут. Их поддержка вызывает вопросы. Кому-то кажется: это ж как чемодан без ручки - и бросить жалко, и нести тяжело. Президент четко дал понять, почему такие сельхозпредприятия не остаются без внимания.



Зная нашего Президента, его доскональный подход и внимание к деталям, можно было догадаться, что не ограничится лидер предложенным маршрутом. Так и случилось - Александр Лукашенко открыл все двери! Казалось бы, к приезду руководителя страны готовились. Но в итоге - сплошные технологические нарушения в коровниках, грязь и кладбище металлолома. И тут вопрос: то ли не успели, то ли не хотели. Мол, ферма и есть ферма, что тут "марафетить". Но в том-то и дело, что такой подход - спустя рукава - не катит. И работать, как придется, по накатанной сегодня уже мало! Это касается и банального порядка, и управленческих решений в АПК.





Критика Президента звучала жестко. Это потому, что ситуация в холдинге оказалась последней каплей в череде недоработок в целом по области.



Регион в аутсайдерах по темпам роста экономики, промышленности и сельскому хозяйству. Были вопросы по своевременной выплате зарплаты в области.



Чего удивляться, что последовали принципиальные кадровые решения: должностей лишились руководители, губернатор и члены правительства. Парадокс, но среди так называемых независимых СМИ нашлись те, кто буквально решил "отмыть" незаслуженно, на их взгляд, раскритикованное хозяйство. Суть материалов была удивительной - разнос был показательным, а на самом деле все не так критично. И всему можно найти оправдание. Это притом, что раньше эти журналисты чаще критиковали за сделанное в АПК. Так что, получается, действовали в сельском хозяйстве все-таки правильно? В любом случае - эти кадры ярче любых слов! Именно из такой халатности и равнодушия и складывается бремя безответственности, которое тянет вниз весь регион.



Хорошо, а как у других? Хозяйство хозяйству рознь, земли, условия могут быть не схожи. Это понятно. Но все-таки принцип работы на ферме один. Мы заехали к Нине Железновой, которая в сельском хозяйстве работает почти 40 лет! Говорит, забота, уход, да просто любовь к животным - это и есть залог успеха любой молочно-товарной фермы. Только вдумайтесь: для того чтобы корова стала давать молоко, нужны два с половиной года с момента ее рождения.









Буквально через несколько дней Президент вернется к этой теме, назначая руководителей.



А что думают те, кто живет совсем рядом? Жителей Шкловского района впечатлил такой подход к делу: как такое вообще возможно на современной ферме, где каждый килограмм молока, казалось бы, должен быть на вес золота. Ведь это доход хозяйства, а значит - желаемые зарплаты (видео).





Хозяйский подход - основа любого дела





Именно хозяйский подход - основа любого дела. Придерживаться такого принципа Александр Лукашенко последовательно призывает каждого назначаемого им руководителя: не важно, будут работать они в центре или в регионах. Напоминая, что порядок и соблюдение дисциплины задача общая: и управленцев, и людей. Это прозвучало во время кадрового четверга для столичных руководителей, дипломатов и правоохранителей, но, по сути, сигнал для всех в стране.



Глава государства также отметил, что в Беларуси созданы все условия для возможности спокойно работать и реализовывать поставленные задачи.



Игорь Соколовский - один из самых молодых механизаторов хозяйства "Амкодор-Шклов". Работает всего четвертый год. До этого постигал аграрные азы у частника в районе. Потом все-таки вернулся в родные края, к тому же, на госпредприятие. Говорит, сельское хозяйство убыточным быть не может априори. Если, конечно, вкладывать душу в каждый гектар - будь-то колосок или техника. Вот и сейчас - поломка плуга на вспашке. Не в кабине "Беларуса" дожидается починки, а помогает сварщику. Чтобы все было в порядке.





У ангаров машинного двора в Окуневке тем временем грузится уже вторая машина металлолома. Как казалось еще неделю назад, очень нужных деталей. Собирали хлам долго, пока производственная площадка не стала мусорной свалкой, которую ликвидировали только после того, как на проблемы пальцем указал Президент. Но не вернется ли все на круги своя через полгода? Говорят - нет, урок на всю жизнь.



В холдинге начался большой субботник по наведению порядка. Самое время! Теперь на мехдворе будет организован центр по ремонту и восстановлению сельхозтехники. Это будет кстати для предприятия, которое уже в посевной. Но новому руководителю холдинга предстоит думать и о том, какие результаты покажет "Купаловское" уже в ближайшее время - как развивать мясное направление по свинине и говядине и выходить на эффективную работу.





В "Купаловском" заверили: молочно-товарный комплекс "Слижи" тоже больше не будет прежним.