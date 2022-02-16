Рабочий визит Лукашенко в Россию состоится 18 февраля

Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Планируется, что в Москве в пятницу состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран. Затронут лидеры на переговорах и международную проблематику.