Капремонт, озеленение и работа службы 115 - проблемы ЖКХ обсудили во Дворце Независимости

Сегодня во Дворце Независимости вновь звучала тема, которая волнует абсолютно каждого. Речь о работе системы ЖКХ. Да, в последнее время сделано много и в части прозрачности начисления тарифов, и по снижению себестоимости услуг, улучшилось и качество воды. Но нарекания от потребителей все равно звучат. Претензии разобрали сегодня на совещании. Президент подверг критике качество выполнения работ по капремонту, озеленению, работу службы 115 и так называемых организаций самоуправления - товариществ собственников.

Факты бездействия, отписки, воровство - увы, все это встречается. Стоимость и качество, а также время исполнения услуг порой шокируют не только потребителей, но и Президента.

Вообще сферу ЖКХ коснется перераспределение полномочий. Отныне за Президентом задачи и контроль, а вот исполнение за министром, мэром Минска и руководителями на местах. Болевые точки системы ЖКХ собрала Илона Красутская и узнала, как соответствующие органы будут влиять на прогресс в ее работе.

Тема, которая вроде бы и набила оскомину, но так или иначе возвращаться к ней все равно придется. Что Президент и делает с завидной регулярностью. В этом плане без встряски нельзя: больше внимания - больше эффекта. Журналисты помнят, как лет 10 назад полностью (с подачи Александра Лукашенко) переформатировали систему. И начисления стали, наконец, понятны даже тому, кто и не семь пядей во лбу в математике. Но и после реформ регулярно возвращаются к обсуждениям всей системы то в Минске, то в регионах. И вот понадобилось очередное совещание. А потому что сигналы снова стали поступать.





"Меня настораживает, что в последнее время каждое пятое обращение граждан, поступившее в Администрацию Президента, касается недовольства работой коммунальных служб, - заметил Александр Лукашенко. Наибольшее беспокойство у людей вызывают качество питьевой воды и недостаточное благоустройство территорий, в том числе улиц и дорог в населенных пунктах".

Еще одна вечная боль жильцов - объявление о грядущем капремонте. Сначала обещают одни сроки, потом дело затягивается и когда дедлайн поджимает, начинается "самое интересное". Без газа, без воды, в пыли приходится жить вместо обещанных день-два целую неделю, а то и больше. А у жителей первых и последних этажей могут быть и дополнительные сюрпризы.

"Как это часто в жизни бывает: пришли, разворотили крышу, сделали хуже, чем было, материалы разворовали, - заметил глава государства. - Люди жалуются. Я когда вижу подобное в телевизоре, у меня кровь закипает в жилах. Я думаю, ну вы же чиновники, у вас же крыша не течет. Женщина рассказывает, что вчера сделала ремонт, затратила немалые деньги, это же обычно простые люди, а назавтра потекла крыша. Как можно жить в такой квартире? Значит надо сделать так, чтобы неповадно было", - потребовал Президент.

Пример, который мы отсняли по горячим следам президентского совещания. Капремонт жилого дома по улице Чернышевского, 12 в Минске. Начали в августе 2020 и до сих пор не закончили. Некачественно утеплили торцы здания, не сделали нормально стяжку балконов. А из-за отсутствия водосливной системы топит подвал. В итоге у жителей первых этажей в квартирах плесень. Так что если этот сюжет посмотрит Президент, кровь снова будет закипать.

Одна семья тратит из своего бюджета 4,8 % за коммунальные услуги

С начала года жировки потяжелели. И все-таки за коммунальные услуги белорусская семья из своего бюджета на коммуналку тратит всего около 5 %. В зарубежных странах в этом плане полный счетчик. И за воду, и за газ, и т.д. Но Президента не смущает сам факт, что глобально платим мало - требуем много. Государство-то социальное. Наоборот готовы идти навстречу, лишь бы решить вопрос побыстрее. 478 указ как раз для этого. Сначала опробовали в регионах - разрешили местным властям назначать исполнителей жилищно-коммунальных услуг. Теперь опыт хотят распространить на всю страну.





Были внесены и поддержаны главой государства предложения по незамедлительному усовершенствованию законодательства, позволяющие оперативно реагировать на любую проблему. Допустим, если сегодня происходит повреждение кровли, то надо проводить определенные тендерные процедуры, которые затягиваются на довольно длительный срок и могут не состояться. А мы должны реагировать незамедлительно. Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома





Хватает нареканий и на качество воды. В том же Минске не каждый может себе позволить попить воды из-под крана. Но если в городе еще все более-менее сносно, то в сельской местности дела обстоят хуже.





До 2025 года планируют обеспечить водой питьевого качества всех потребителей





По его словам Президента, за последние три года построено примерно 800 станций обезжелезивания воды, но многие граждане по-прежнему недовольны ее качеством. "Где они будут довольны, если вы новую станцию построили, а трубы, по которым доставляете воду населению, старые, ржавые. Хотел бы услышать четкие ответы на вопросы, как вы будете решать эту проблему, когда завершите другие инфраструктурные проекты", - поинтересовался Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что речь о строительстве и реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа международных банков выполнять ранее взятые обязательства по финансированию части объектов в Беларуси. "Т.е. раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили, - напомнил Александр Лукашенко. - Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов? И второе, не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора - до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров".

Вернутся или не вернутся. Ждать точно никто не будет. Справимся своими силами. Уже почти 96 % потребителей пользуются водой питьевого качества. Для остальных эту проблему обещают решить за следующие 3 года.





Безосновательная санкционная политика, которую используют западные страны, заставляют нас принимать определенные решения. Приостановлено финансирование целого ряда объектов. Вместе с тем мы видим источники внутри страны и резервы, за счет которых мы закончим эти объекты. А на санкционные вызовы мы будем отвечать адекватно. Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси





Глядя, как подробно глава государства останавливается на каждой проблеме, возникает вопрос: разве все эти детали президентское дело? Приняли новую Конституцию, в которой черным по белому сказано про распределение полномочий. Так что все карты в руки министру, мэру и руководителям на местах. За Президентом задачи и контроль. А сегодня, как говорится, напоследок разбор полетов по всем пунктам. Александр Лукашенко и про переработку отходов сказал.





А. Лукашенко: Вторичные ресурсы - это Клондайк для белорусских предприятий

Порой рециклинг просто остается модным словом. Стоят контейнеры для раздельного сбора мусора, люди стараются, сортируют, а потом приезжает машина и убирает все в один. И в чем тогда смысл?





"Послушайте, это Клондайк. К примеру, совсем просто, чтобы понятно было. Мы имеем огромную стекольную отрасль (и стеклооконные, и для автомобилей, и для телевизоров, бутылка и так далее). Это не должно умереть на свалке. Все это стекло, стеклобой и прочее надо переработать и получить из этого вторичного мусора, как мы его часто называем, нормальное стекло. Так работают все в Западной Европе. Возьмите ту же Швейцарию. Там под 90 % перерабатывается этого мусора. Это дешевый ресурс, дешевое сырье для дальнейшего использования. У нас все это спустя рукава", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Жалобы на ямы во дворе, сломанный домофон или перебои с отоплением жильцы адресуют на небезызвестную службу 115. В день на одноименный короткий номер поступает порядка 4000 заявок от жителей Минска.



И еще около полутысячи фиксируют в мобильном приложении. Созданную электронную заявку должны рассмотреть в течение нескольких часов. Но бывает и так, что реакции ноль. Один из примеров: дом по улице Белецкого, 18 в Московском районе Минска. Жители дома жалуются на просевшую тротуарную плитку. Обращение на рассмотрении с прошлого лета.





Длительного решения требуют такие заявки, как, например, ремонт лестничной клетки, ремонт крыльца. Здесь необходима закупка материалов. Может понадобиться дополнительное финансирование. Может стать причиной отсутствие рабочего. Либо сезонные работы. Они могут переноситься. Срок может переноситься. Диана Свирид, замначальника отдела информационно-сервисного обслуживания управления контакт-центра





О товариществах собственников

Решать проблемы своего дома многие жители новостроек решили через самоуправление. Организовали товарищество собственников, выбрали председателя, заплатили ему немаленькую зарплату и так и остались со своими проблемами.

Люди порой не понимают, за что они платят. Хочу предупредить минчан прежде всего и других: не дай бог, я ткну пальцем еще в одно товарищество. Это касается всех населенных пунктов. Дисциплина и еще раз дисциплина. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Министр тоже об этом скажет. Есть факты необоснованных поборов, проблемы с организацией капитального и текущего ремонта. Придется включать законодательные рычаги.

Поставлена задача выработать в кратчайшие сроки решение этих проблем. Думаю, мы внесем предложения по изменению действующих нормативных правовых актов. До лета мы эту работу проведем. Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси

16 апреля республиканский субботник

Прошлись сегодня и по теме озеленения. Глядя на погоду, об этом вообще трудно думать. Да, пока все уныло, но еще чуть-чуть и будет вот так. Красота ждет Минск и другие города Беларуси с приходом настоящей весны. Но и от самих жителей ждут инициативы по наведению порядка. 16 апреля нас ждет республиканский субботник.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Очень хотел бы, чтобы не только в Минске, но на территории всех наших городов и поселков был такой порядок, чтобы чувствовалась забота человека о том уголке, где ты живешь. При этом знаю, что многие люди и сами готовы благоустраивать эти территории и дворы. Надо их организовать.

Андрей Хмель, министр ЖКХ Беларуси









Президент объяснил, что когда человек живет на 10-м этаже, ему очень сложно лопаты, вилы и грабли хранить. "Поэтому в нужный момент нужно обеспечить инвентарем, посадочным материалом людей, построить и впереди пойти. Тогда будет толк. Я не зря на это обращаю внимание. Хотелось бы, чтобы вы меня услышали. Это касается разного рода придорожных полос, откосов и так далее. Жалко смотреть на рабочих, когда они два-три раза в год кувыркаются на откосах 100 м, обкашивая эту траву. Неужели там нельзя высадить вечнозеленые елку, сосну, можжевельник, тую вдоль дорог, чтобы меньше ухаживать и тратить бешеные деньги на уход за этими территориями. Не хотелось бы, чтобы вы, услышав меня, высадили эти деревья вдоль трассы, по которой я каждый день перемещаюсь", - сказал Александр Лукашенко.