Как будут оценивать деятельность правоохранителей в будущем? Доклад министра внутренних дел Президенту

Криминогенная обстановка в Беларуси под контролем, а самые дерзкие преступления получают жесткий и оперативный ответ правоохранителей. При этом система МВД сегодня проводит комплексную работу над ошибками: исполняются поручения, которые прозвучали в рамках резонансного совещания с силовиками на высшем уровне две недели назад. О том, что удалось сделать за это время, сегодня Президент спросил лично у недавно назначенного министра внутренних дел. До министерской позиции Юрий Караев возглавлял внутренние войска, заметно укрепил в них дисциплину и повысил эффективность. И именно это во многом определило выбор Главы государства.



Речь идет о действительно вызывающем разбое 17 августа в Минске: в полдень двое бандитов ворвались в ювелирный магазин, распылили перцовый газ, скрутили продавцов и похитили драгоценности примерно на миллион рублей. Силовикам понадобились две недели, чтобы вычислить подозреваемых и задержать их с неопровержимыми уликами. Часть украденных украшений изъяли из тайника в доме матери одного из фигурантов дела. Следствие продолжается. Есть основания подозревать задержанных еще как минимум в трех разбойных нападениях.







Впрочем, такие преступления - скорее исключение из правил. В докладе Президенту министр привел свежую статистику: тяжких и особо тяжких составов становится меньше. Зато почти в 2 раза с начала года увеличилось число преступлений в сфере высоких технологий. Кроме того, в системе МВД сегодня проходит комплексное оздоровление - это касается дисциплины, законности, оперативного и справедливого отношения к обращениям граждан.



Напомним, острая критика с фактами и примерами прозвучала от Президента на резонансном совещании с правоохранителями 20 августа. Милиции касались такие вопросы как: недобросовестный сбор улик, преследование людей по коррупционным статьям лишь на основании доносов, чрезмерная жестокость при задержании и игнорирование справедливых нареканий граждан. Много времени на устранение изъянов Глава государства силовикам не предоставил - и это наглядно продемонстрировал сегодняшний доклад министра.



