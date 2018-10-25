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Работа нового правительства и цифровая трансформация экономики. Александр Лукашенко поставил задачи правительству
Структура, методы, стиль работы обновленного правительства и построение цифровой экономики - главные темы разговора Президента Беларуси и первого вице-премьера Александра Турчина, который состоялся сегодня во Дворце Независимости.
Для двух вопросов повестки встречи - одна общая цель: через качество государственного управления изменить к лучшему жизнь наших граждан. Ее достижение станет важнейшей оценкой работы действующего Совета Министров. Позиция Главы государства - нацеленность правительства на общий результат, иначе и узкие задачи, стоящие перед Нацбанком, Минтруда и Минэкономики, такие как борьба с инфляцией, трудоустройство и повышение зарплат или привлечение инвестиций, не будут выполнены. Президент требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством и внимание к реальному сектору экономики.
Ориентация на будущее - еще один ключевой аспект экономической политики. Новая экономика эволюционно замещает традиционную.
Президент отмечает, что более эффективную работу реального сектора экономики может обеспечить и цифровизация. За этим новые рабочие места и налоговая прибавка в казну от стабильно и прибыльно работающих компаний. Страны, которые не примут стандартов и правил цифровой экономики, обречены на отставание.
С принятием Декрета № 8 "О развитии цифровой экономики" Беларусь получила уникальный статус цифровой республики. Документ создает беспрецедентные условия для развития ИТ-отрасли и дает серьезные конкурентные преимущества стране в создании цифровой экономики XXI века. Урожайный год для ПВТ - как отметка за хорошую работу и правильность выбора. За 12 лет до принятия декрета резидентов парка - 190 компаний. Только за 9 месяцев 2018 плюс 200. Сегодня в ПВТ на доход белорусской экономики работает почти 400 компаний.
Масштабное совещание с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко по развитию цифровой экономики в стране пройдет в первом квартале следующего года. Об этом Александр Турчин рассказал в беседе с журналистами уже по итогам встречи во Дворце Независимости. Вице-премьер подчеркнул, что поручение готовить данное совещание дал Глава государства. В нем примут участие руководители и представители различных отраслей. Как отметил Александр Турчин, ожидается, что оно станет масштабным, но не по количеству участников, а по важности целей и задач, которые стоят перед страной в связи с предстоящей цифровизацией экономики.
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