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Работа правоохранительной системы - в центре внимания президента. А. Лукашенко принял с докладом генерального прокурора
Криминогенная ситуация, стабилизация обстановки в стране, деятельность прокуратуры. Об этом сегодня шла речь во Дворце Независимости.
Первая рабочая встреча в новом году у президента - с генпрокурором. Андрей Швед на этот ответственный пост был назначен главой государства в сентябре. В целом, последние полгода стали непростыми для всей правоохранительной системы. Но парализовать ее работу, как бы кому-то ни хотелось, не удалось.
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Свой доклад генпрокурор начал с анализа криминогенной обстановки в стране. Она полностью под контролем правоохранителей. Они смогли дать серьезный отпор деструктивным силам и всем тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. На этой почве, по словам Андрея Шведа, было совершено более тысячи преступлений. Однако президента интересовало не только это, но и как в целом обстоят дела в борьбе с преступностью.
Как в любом правовом государстве, в Беларуси соблюдается принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления. Что же касается в целом деятельности прокуратуры, то это разговор о результативности работы лишь в первом приближении. Подробный анализ еще впереди.
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