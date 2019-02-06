Работа предприятий, международное сотрудничество. Совещание Президента с руководством Совета министров

Встречи с экономическим блоком правительства уже стали традиционными. Практика прямого диалога по системным вопросам показала свою эффективность. На повестке был пакет законопроектов для развития благоприятного инвестиционного климата и ведения бизнеса. Учитывая, что документы затрагивают широкий круг интересов, на совещание пригласили руководителей парламента, Комитета госконтроля, Администрации Президента и некоторых госорганов. Отдельно Александр Лукашенко коснулся эффективности работы некоторых предприятий.

В этом вопросе позиция Президента неизменна. Если государство оказывает поддержку, то вправе рассчитывать на результат и исполнение обязательств. Контролировать сроки в таких случаях - поручение Комитету госконтроля и Администрации Президента.

Глава государства напомнил о принципиальном вопросе - ответственности не только руководителей, но и правительства. По итогам совещания первый вице-премьер также сообщил, что в ближайшее время ожидается принятие документов для улучшения делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Беларуси. Что касается сотрудничества по международной линии, то рассматривались вопросы в сфере таможенного взаимодействия в СНГ и с международными финансовыми структурами.