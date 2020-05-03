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Работа с гуманитарными потоками требует корректировки: совершенствовать систему - поручение Президента
Без бюрократии и с максимальной пользой. Как качественно работать с гуманитарной помощью, обсуждали на неделе во Дворце Независимости. Этот вопрос остается актуальным не первый год. С 2017-го в нашу страну безвозмездно поступило почти 240 миллионов долларов. В большинстве своем это финансирование различных социальных проектов западными фондами и организациями.
С одной стороны - существенная помощь, которая снижает нагрузку на бюджет, поэтому на уровне правительства работают над привлечением таких средств. С другой - есть и доля риска. За финансовыми потоками необходим самый жесткий контроль.
Работа с гуманитарными потоками требует корректировки: совершенствовать систему - поручение Президента. Результатом комплексных исследований стал новый проект декрета. В нем прописали изменения порядка регистрации иностранной безвозмездной помощи, освобождение от налогов, сборов и пошлин.
Также важный раздел касается изменения контроля за поступлением и использованием помощи. Главная цель - создание четкой и прозрачной модели работы, когда целевые средства честно доходят до адресата. Плюс максимальная дебюрократизация этого процесса. Президент поручил, чтобы с учетом обсуждения проект декрета был доработан и представлен ему на подпись.
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