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Работа Сбербанка - хороший пример сотрудничества Беларуси и России в финансовой сфере
во время встречи с Германом Грефом. Сбербанк - крупнейший банк в России, дочерняя компания которого работает в Беларуси уже 10 лет.
Цель финансового гиганта на ближайшую перспективу - инвестиции в высокие технологии в Беларуси. И касается это не только банковского сектора, но и других сфер экономики. Напомним, в эти дни Сбербанк проводит в Минске корпоративную олимпиаду. Для участия в любительских соревнованиях в столицу Беларуси приехали 3 тысячи участников из 17 стран.
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