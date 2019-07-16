Работа Сбербанка - хороший пример сотрудничества Беларуси и России в финансовой сфере

во время встречи с Германом Грефом. Сбербанк - крупнейший банк в России, дочерняя компания которого работает в Беларуси уже 10 лет.

Цель финансового гиганта на ближайшую перспективу - инвестиции в высокие технологии в Беларуси. И касается это не только банковского сектора, но и других сфер экономики. Напомним, в эти дни Сбербанк проводит в Минске корпоративную олимпиаду. Для участия в любительских соревнованиях в столицу Беларуси приехали 3 тысячи участников из 17 стран.