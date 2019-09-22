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Работа Таможенного комитета стала основной темой встречи Александра Лукашенко с Юрием Сенько
На неделе эффективная работа Таможенного комитета стала основной темой встречи Главы государства с председателем профильного ведомства Юрием Сенько. Максимальное упрощение таможенных формальностей и создание безбарьерной среды для бизнеса и комфорта для путешественников - такие цели ставит перед собой таможенная служба. Сегодня в условиях, когда мировые отношения развиваются стремительными темпами, а туризм становится национальной политикой, роль стражей границы переоценить сложно.
Для примера: поток грузового транспорта вырос на 3,5 %
И хотя четыре из пяти машин идут через Беларусь транзитом, объем впечатляет: 75 миллионов тонн товаров - и это за неполный год. В это же время надо отметить, что и количество правонарушений и преступлений также увеличилось: тех же самых наркотиков и психотропов задержано в четыре раза больше, чем в прошлом году. Именно поэтому перед ГТК стоит задача защитить не только экономическую, но и общественную безопасность.
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