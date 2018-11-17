Итоги года в эти дни подводят белорусские аграрии и отмечают свой профессиональный праздник. Работников агропромышленного комплекса поздравил Глава государства и особо отметил, что нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением.

"Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке. Все достижения агропромышленного комплекса - это результат сохранения преемственности опыта и знаний ветеранов производства, разумного совмещения традиций и современного научно-технологического подхода", - говорится в поздравлении. Президент также пожелал аграриям благоприятной погоды и высоких урожаев.