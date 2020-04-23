Работу экономики, социальной сферы и здравоохранения сегодня обсуждают у Президента

Это совещание непростое. Во всех смыслах держаться на плаву приходится с учетом множества факторов, которые стали следствием эпидемии COVID-19: закрытие границ, пауза в экономических контактах с партнерами, работа собственной экономики уже в новых условиях и борьба за жизнь. Словом, особенно сейчас нужно рассчитывать только на свои силы. На совещание Александр Лукашенко собрал не только правительство, губернаторов, но и уполномоченных Главы государства и помощников Президента. Ситуация меняется молниеносно и требует такой же мгновенной реакции на местах.



