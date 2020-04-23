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Работу экономики, социальной сферы и здравоохранения сегодня обсуждают у Президента
Это совещание непростое. Во всех смыслах держаться на плаву приходится с учетом множества факторов, которые стали следствием эпидемии COVID-19: закрытие границ, пауза в экономических контактах с партнерами, работа собственной экономики уже в новых условиях и борьба за жизнь. Словом, особенно сейчас нужно рассчитывать только на свои силы. На совещание Александр Лукашенко собрал не только правительство, губернаторов, но и уполномоченных Главы государства и помощников Президента. Ситуация меняется молниеносно и требует такой же мгновенной реакции на местах.
В Беларуси эпидситуации уделяется самое пристальное внимание
В Беларуси эпидситуации уделяется самое пристальное внимание: от обеспечения населения и системы здравоохранения средствами защиты до общей ситуации с заболеваемостью. Задействована вся вертикаль власти. Комплексный доклад министра здравоохранения тоже прозвучит. Да, мы не исключение, коронавирус повлиял на многие сферы. Тем не менее, даже в этих непростых условиях прибавили ключевые отрасли страны: строительство, айти, деревообработка, пищевая промышленность, фармацевтика. Но это не повод расслабляться. Президент требует от правительства выполнения основных экономических показателей.
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