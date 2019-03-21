3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Работу завода "Штадлер Минск" Александр Лукашенко обсудил с Петером Шпулером
Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси. Работу завода в Фаниполе Президент Александр Лукашенко обсудил сегодня с владельцем швейцарской компании. Глава государства назвал этот инвестпроект успешным и поблагодарил Петера Шпулера за то, что один из заводов концерна по выпуску высокотехнологичной продукции разместился именно в нашей стране. "Штадлер Минск" - самый современный завод швейцарской сети компаний, у которой 20 подразделений по всему миру. Всего планируется, что в этом году с конвейера в Фаниполе сойдут около 350 вагонов. Для сравнения: в прошлом их было 120 - рост почти в три раза.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Трамп будет руководствоваться национальными интересами
Акциз на энергетики, налогообложение крипты: какие изменения предусмотрены в проекте НК-2025
Сколько белорусов ездят на люксовых авто и почему для таких владельцев повысили налог
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов