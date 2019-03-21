Работу завода "Штадлер Минск" Александр Лукашенко обсудил с Петером Шпулером

Реализация совместных проектов со "Штадлер" серьезно поднимает имидж Беларуси. Работу завода в Фаниполе Президент Александр Лукашенко обсудил сегодня с владельцем швейцарской компании. Глава государства назвал этот инвестпроект успешным и поблагодарил Петера Шпулера за то, что один из заводов концерна по выпуску высокотехнологичной продукции разместился именно в нашей стране. "Штадлер Минск" - самый современный завод швейцарской сети компаний, у которой 20 подразделений по всему миру. Всего планируется, что в этом году с конвейера в Фаниполе сойдут около 350 вагонов. Для сравнения: в прошлом их было 120 - рост почти в три раза.