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Раскрытие преступлений, уголовные дела и киберпреступность в Беларуси. Президент встретился с главой СК
Уголовные дела, имеющие широкий общественный резонанс, раскрытие преступлений и киберпреступность в Беларуси. Об этом и не только сегодня шла речь на встрече Президента и главы Следственного комитета Ивана Носкевича.
В целом уровень преступности в Беларуси по сравнению с прошлым годом снизился. Президента интересовало качество проводимого следствия и доведение до суда громких уголовных дел, которые глава государства держит на личном контроле.
Уровень преступности в стране снизился примерно на 8% по сравнению с 2019 годом
В раскрытии преступлений в сфере высоких технологий важна именно оперативность. Все-таки в мире, да и в Беларуси, киберкриминал идет стремительными темпами, как и ущерб от него. Например, в нашей стране каждое 8-е преступление совершается онлайн. И даже такие классические виды, как вымогательство и мошенничество, на 90 % ушли в виртуальное пространство. Это делает их более опасными и осложняет как раскрытие, так и справедливое возмездие.
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