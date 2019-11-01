Расширение торговых отношений, развитие инвестиционного сотрудничества. Визит Президента Беларуси в ОАЭ

В последующие дни контакты с руководством ОАЭ и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы, так и хорошей кооперации между двумя странами. Только за семь месяцев нынешнего года наторговали на 55 миллионов долларов. Рост по сравнению с прошлым почти на треть. Но и это, уверены эксперты, временный показатель. Минск продает Абу-Даби тракторы и различное сырье. В обратном направлении идет продукция химической промышленности. Однако взаимный интерес более чем обширный: расширение торговых отношений, инвестиции. Также крепкое взаимодействие возможно и по линии наших товаров и услуг. Эмираты могут выступить посредником для развития белорусского экспорта в других странах Ближнего Востока. Сейчас это особенно актуально, ведь уже в следующем году Дубай примет Всемирную выставку "Экспо-2020". Большой национальный павильон подготовит и наша страна.