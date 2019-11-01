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Расширение торговых отношений, развитие инвестиционного сотрудничества. Визит Президента Беларуси в ОАЭ

Начался визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты.

В последующие дни контакты с руководством ОАЭ и деловыми кругами станут продолжением как многолетней дружбы, так и хорошей кооперации между двумя странами. Только за семь месяцев нынешнего года наторговали на 55 миллионов долларов. Рост по сравнению с прошлым почти на треть. Но и это, уверены эксперты, временный показатель. Минск продает Абу-Даби тракторы и различное сырье. В обратном направлении идет продукция химической промышленности. Однако взаимный интерес более чем обширный: расширение торговых отношений, инвестиции. Также крепкое взаимодействие возможно и по линии наших товаров и услуг. Эмираты могут выступить посредником для развития белорусского экспорта в других странах Ближнего Востока. Сейчас это особенно актуально, ведь уже в следующем году Дубай примет Всемирную выставку "Экспо-2020". Большой национальный павильон подготовит и наша страна.

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Беларусь поддерживает контакты с руководством этого государства на Ближнем Востоке. В 2017 году Александр Лукашенко во время визита провел ряд официальных встреч с представителями Эмиратов. А в сентябре Минск впервые принимал с визитом

наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна

. По итогам встречи о многом договорились. Со стороны арабских партнеров, например, есть желание инвестировать в сельское хозяйство Беларуси и организовывать закупки продукции. Эмираты намерены расширять присутствие - в том числе инвестиционное - в нашей стране.

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