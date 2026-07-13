Райагросервисы должны стать опорными пунктами для производителей техники - Лукашенко

Развитие регионов, образцовый агросервис и уборочная кампания - это главные темы рабочей поездки Президента Беларуси Александра Лукашенко в Могилевскую область. Речь шла о положении дел в Шкловском районе, он будет во многом примером для других.

Здесь завершается модернизация центра по обслуживанию техники. Такие современные агросервисы должны стать опорными точками для отечественных производителей машин. Непростые задачи стоят перед аграриями в целом - сельхозпредприятия вступают в массовую уборку. А погода не без сюрпризов. В регионах нужны рабочие руки, Александр Лукашенко высказался об основных подходах к привлечению трудовых мигрантов из-за рубежа - все должно быть системно и на контроле властей.

Еще весной 2025-го здесь кипела большая стройка. Весь последний год шли активные работы, и реконструкция площадки Шкловского агросервиса на финише. Техника иногда выходит из строя. Современная скорая техническая помощь будет как нельзя кстати в районе.

Юрий Косенко, главный инженер РУП "Купаловское" - управляющая компания холдинга":

"У нас техника выходит из строя в основном не на мастерской, а в поле, когда она должна выполнять свои технологические операции. Поэтому она простаивать ни в коем случае не должна. Мы должны и можем обеспечить эту работу бесперебойно".

Уже взялись за ремонт энергонасыщенных тракторов и комбайнов. По силам обновлять прицепы, двигатели, оборудования для молочных комплексов.

Вместо десятка старых зданий и гаражей в итоге современный центр по обслуживанию техники: главная мастерская, обменный пункт для хранения агрегатов и даже станция техобслуживания легковых авто. Район не может развиваться без крепкой базы, в этом плане Шкловский должен стать показательным для страны. Всю прошлую неделю тема звучала на уровне Президента и во время разговора о перспективах агрохолдингов, и во время кадровых назначений в регион.

Президент: Сделать Шкловский район образцовым

Александр Лукашенко пояснил, почему проекты реализуются именно в Шкловском районе: "Это не потому, что я тут работал и это моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. Поэтому мы делаем такой образцовый район здесь, в Шклове, и отчасти в Орше".

Что касается райагросервиса, Президент обратил внимание, что прежде он был средним или даже чуть ниже в сравнении с другими подобными организациями.

"Нам надо здесь сделать образцовую типичную сельхозтехнику - райагросервис в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Уже в стране много появилось этих пунктов. Даже лучше, - сказал глава государства. - По-крупному все сделано, осталась мелочевка. Надо привести это все в порядок".

Осенью на базе Шкловского райагросервиса пройдет семинар для руководителей районов

По такому примеру можно делать в любом другом районе. Уже в сентябре сюда пригласят председателей райисполкомов перенимать опыт. В агросервисе должен быть запас запчастей, их централизованные закупки, отработанная схема работы с аграриями и населением. Президент просит не задирать цены и быть в тонусе отечественным производителям машин.

Глава государства на примере агросервиса в Шклове рассмотрел перспективы развития подобных организаций в стране. "Самое важное, это касается страны в целом, чтобы это были опорные пункты для наших заводов, - сказал Президент. - У нас будет 115-120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами".

"Заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику - будьте добры обслуживать ее здесь, - подчеркнул белорусский лидер.

На месте показали, как обустроены мастерские и зоны хранения. Для руководителей районов, Александр Лукашенко не устает это повторять, такие ремонтные базы наряду со строительными организациями - большое подспорье и возможность делать в регионе реальные дела.

"Порядок и дисциплина должны быть идеальные. Это - образец", - отметил глава государства.

Не у всех были и будут такие шефы как Управделами, дело в Шкловском двигалось не без их финансовых вливаний. Самим браться за подобную серьезную реконструкцию всегда боязно. Функционал задания максимально продуманный, строили под технологию.

Управделами пояснил, что при проектировании и строительстве "одели" здание на выстроенную технологию. Поэтому все сделано без изысков, но технологично.

Современный центр по обслуживанию сельхозтехники

Чтобы работать без простоев, важно иметь запас деталей. Здесь производители техники не должны отстраняться, а наоборот идти на сотрудничество.

"Надо сделать так, чтобы они (райагросервисы - прим. ред.) не были пасынками у наших заводов - МТЗ, МАЗ и так далее. Надо, чтобы это были их родные дети. Прежде всего им запчасти и прочее. Будьте добры обслуживать как следует. Я уже не говорю про гарантию", - сказал Президент.

С будущим агрохолдинга "Купаловский" определились. Решено, что входящие в него сельхозпредприятия теперь будут работать самостоятельно. Так для них сейчас эффективнее. Управление делами Президента - мощная структура - не уходит из района полностью, завершает все начатые в районе преобразования.

Пример Шкловского райагросервиса нужно растиражировать в масштабах страны

Теперь, сказал Президент, этот подарок, сделанный для района от имени государства, надо растиражировать в масштабах страны.

Глава государства обратил внимание, что подобные ремонтные организации, наряду со строительными ПМК и другими учреждениями, являются базовыми для руководителей районов, чтобы иметь возможность эффективно выстраивать работу. "Здесь у председателя райисполкома в самом низу этой вертикали власти должны быть рычаги управления. Это один из рычагов управления районом. Здесь все должно быть под контролем, - сказал Александр Лукашенко. - Рынок рынком, но регулировать и наблюдать надо".

"Молодец! Сделал хорошо", - отметил Александр Лукашенко, обращаясь к управляющему делами Президента Юрию Назарову.

Местные мастера прошли стажировку на машиностроительных флагманах, поднабрались опыта, все-таки техника с конвейера сегодня выходит сложная, порой нужно набить руку.

Президент о подходах в вопросах привлечения трудовых мигрантов

Вакансии в агросервисе есть и немало. Борьба за кадры с городом всегда чувствуется в районах. Беларуси нужны рабочие руки в регионах, трудовые ресурсы готовы привлекать и из-за рубежа. Но и на этом делает особый акцент Президент: важно выстроить систему контроля за приезжающими.

"Принято решение о том, чтобы выработать систему и приглашать в страну со стороны людей. Украинцы поехали, россияне многие едут к нам работать. Сейчас мы вели переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. В Узбекистане проблема с трудоустройством людей. Я ему предложил. У нас есть система: посольство определяет в первом приближении, кого можно, кого нельзя. И здесь руководитель (того или иного предприятия - прим. ред.) должен определить, сколько ему надо человек, по каким специальностям. И он выбирает себе", - сказал он.

Александр Лукашенко отметил, что люди из Узбекистана с удовольствием едут работать в Беларусь. "В ближайшее время целая партия, около 200 человек, готовы к нам приехать сюда. Пока для Витебской области. Потому что там вообще людей мало. Надо посмотреть юго-восток Могилевской области: сколько надо людей, какие, - сказал Президент. - Не надо кучковать в одном месте. Они должны быть рассредоточены. Нам везде нужны люди".

При этом белорусская сторона в том числе готова рассматривать варианты с дополнительной подготовкой и обучением таких кадров уже в Беларуси. Тем более будут рады готовым специалистам. "Но желательно семьями. Когда семейный человек приезжает, нам это неплохо. Люди нужны будут. И нам они очень нужны", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается Узбекистана, Александр Лукашенко напомнил, что речь идет не только о привлечении трудовых мигрантов в белорусскую сферу АПК. Предложение, озвученное на переговорах, предполагает широкое сотрудничество в производстве продовольствия, включая инвестиции, с последующим экспортом в Узбекистан. Например, на базе Витебской области. "Приезжайте, обрабатывайте землю, платите налоги (все как положено), мы вам продаем эту продукцию в Узбекистан. Стабильный быстрорастущий рынок - 40 млн человек. И мы готовы оттуда взять людей", - рассказал глава государства.

Однако процесс привлечения мигрантов проходит под тщательным контролем, в том числе через систему МВД. "Должна быть система. Она у нас есть. Она мною определена. Только руководитель берет, он за них несет ответственность, - сказал глава государства. - Порядок должен быть. Не должно быть чохом".

Глава Администрации Президента Дмитрий Крутой озвучил данные, что в настоящее время на учете в Беларуси состоят 7 тыс. граждан Узбекистана, часть из которых уже работает в экономике. Но большое количество также студентов, которые обучаются в разных вузах. Вполне возможно, что многие из них в итоге останутся работать в Беларуси.

В приоритете - развитие регионов

Такое решение может быть очень полезно для регионов. С оттоком жителей из сельской местности сталкиваются многие страны. Без людей и рабочих мест не будет развития, именно поэтому Президент так ратует за производства на местах и комфорт жизни. "Спасать деревню" - не просто слоган, а политика.

Уборочная кампания - 2026

В Шкловском районе хорошие земли. Горецкий, Белыничский, Круглянский, Могилевский районы - здесь есть все, чтобы выходить на высокий сельскохозяйственный результат. Впереди у аграриев массовая уборка зерновых. Дожди прошли, придется окунуться в страду.

Президент поинтересовался у министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, сколько убрано ячменя. Глава Минсельхозпрода доложил, что 40 %, отметив, что более активной уборке мешали недавние дожди. Теперь погода уже более благоприятствует проведению уборочной кампании.

Президент напомнил, что в массовую уборку важно войти, решив две основные задачи: готовность техники и наличие грамотных механизаторов для работы на ней, а также исправные зернотоки. "Зерно хотя бы раз пропустить надо через сушилку, а то и два. Поэтому сушильное хозяйство - это жесткое требование, - подчеркнул белорусский лидер. - Ну и комбайны. Я думаю, уже на каждый комбайн по одному механизатору, а то и по два".

"По каждому комбайну фамилия, имя, отчество механизаторов", - заверил Юрий Горлов насчет обеспеченности кадрами.

"То же самое и на кормоуборочный комбайн, на трактор. На энергонасыщенную технику должны быть толковые люди. И на той технике (менее мощной - прим. ред.), она непростая. Но это - главное", - подчеркнул белорусский лидер.

Юрий Горлов отметил, что в ходе текущей недели надо еще "вырвать" укос трав.

"Ну, вырывай, - сказал на это Президент. - Но и спешить не надо. Ибо вы порежете поля и поломаете технику. Подсохнет - вперед".

Ближайший прогноз погоды для аграриев многообещающий - солнечно и сухо, а это значит, что ждет большой фронт работ. Укрепление базы регионов будет только в помощь.