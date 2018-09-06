ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

"Разговор у Президента". Иван Носкевич

Подробности встречи с Главой государства Иван Носкевич рассказал в проекте "Разговор у Президента"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все