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"Разговор у Президента" с Григорием Рапотой смотрите после "Панорамы"

Сразу после встречи у Главы государствасвоим видением развития интеграционных процессов Григорий Рапота поделился с журналистами нашего телеканала. Союзные проекты и союзная виза, а также устранение торговых барьеров - об этом и не только в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сегодня после "Панорамы".

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