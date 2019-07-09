"Разговор у Президента" с Григорием Рапотой смотрите после "Панорамы"

Сразу после встречи у Главы государствасвоим видением развития интеграционных процессов Григорий Рапота поделился с журналистами нашего телеканала. Союзные проекты и союзная виза, а также устранение торговых барьеров - об этом и не только в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сегодня после "Панорамы".