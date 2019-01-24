Смотрите "Разговор у Президента" с Юрием Сенько

Белорусская таможня внедряет уникальные досмотровые комплексы, которые позволят упростить таможенные формальности и больше внимания уделить вопросам безопасности. А новое рентгеноборудование сможет обнаруживать даже следы наркотиков и взрывчатых веществ. Об этом сегодня после встречи у Главы государства в интервью Агентству теленовостей сообщил глава ГТК Юрий Сенько. Когда и как увеличится пропускная способность на границе? Какие экономические отношения выстраиваются со странами-партнерами, какие изменения ждать в отечественном законодательстве. Об этом и не только смотрите в проекте "Разговор у Президента".