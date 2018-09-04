3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
"Разговор у Президента". Владимир Макей
Итоги внешнеэкономической деятельности, развитие отношений с Евразийским и Европейским союзом и график международных встреч Главы государства. Президент Беларуси сегодня принял с докладом Министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея. Александр Лукашенко напомнил, что приоритетом номер один остается экономика, а ее основа - это экспорт. Именно с акцентом на экспорт должна развиваться внешнеэкономическая деятельность.
Легко ли Беларуси найти свое место под солнцем в мировой торговле? Есть ли прогресс в переговорах по вступлению в ВТО? И зачем пытаются раскачать "союзную лодку"? На эти и другие вопросы глава белорусской дипломатии ответил в проекте "Разговор у Президента".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
Только Geely? Николай Снопков назвал топовые белорусско-китайские производства
В Острошицком Городке после реконструкции открылся реабилитационный комплекс "Росток"
Современный дизайн и безопасность: в Заводском районе Минска открыли обновленный ЗАГС
Перевозчики хорошо сэкономят: новый участок дороги от Логойска до Плещениц открыли для движения
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов