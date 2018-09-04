"Разговор у Президента". Владимир Макей

Итоги внешнеэкономической деятельности, развитие отношений с Евразийским и Европейским союзом и график международных встреч Главы государства. Президент Беларуси сегодня принял с докладом Министра иностранных дел нашей страны Владимира Макея. Александр Лукашенко напомнил, что приоритетом номер один остается экономика, а ее основа - это экспорт. Именно с акцентом на экспорт должна развиваться внешнеэкономическая деятельность.

Легко ли Беларуси найти свое место под солнцем в мировой торговле? Есть ли прогресс в переговорах по вступлению в ВТО? И зачем пытаются раскачать "союзную лодку"? На эти и другие вопросы глава белорусской дипломатии ответил в проекте "Разговор у Президента".