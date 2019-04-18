3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Разговор во Дворце Независимости о создании международного финансового центра в Минске
Беларусь рассчитывает стать международным финансовым центром. За пример возьмут опыт Арабских Эмиратов.
Возможности появления в Минске своей структуры мирового уровня обсудили сегодня во Дворце Независимости.
На встрече с руководством Дубайского международного финансового центра Президент высказал признательность за интерес к нашей стране и отметил, что государства могут работать вместе в сфере цифровой экономики.
Международный финансовый центр - это своего рода свободная экономическая зона с госинститутами, которые позволяют функционировать рынкам. Дубайский центр был открыт в ОАЭ в 2004 году.
Сегодня он насчитывает более 800 различных компаний мира, которые предоставляют банковские и страховые услуги, управляют активами и фондами. Структура уже объединила Ближний Восток, Африку и Южную Азию. Белорусский финансовый центр призван помочь привлечению инвестиционных капиталов в нашу республику и оказать влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. В прошлом году Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром в Дубае.
Предположительно, структура может появиться на территории бывшего аэропорта Минск-1.
Серьезный интерес для партнеров на Ближнем Востоке представляет наш Парк высоких технологий.
Ранее делегация финансового центра поближе ознакомилась с его работой и отметила, что ПВТ - мощный центр компетенций в самых разных сферах. Дубай заинтересован в наших ІТ-компаниях и предлагает им начать сотрудничество с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все