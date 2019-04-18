Разговор во Дворце Независимости о создании международного финансового центра в Минске

Беларусь рассчитывает стать международным финансовым центром. За пример возьмут опыт Арабских Эмиратов.

Возможности появления в Минске своей структуры мирового уровня обсудили сегодня во Дворце Независимости.



На встрече с руководством Дубайского международного финансового центра Президент высказал признательность за интерес к нашей стране и отметил, что государства могут работать вместе в сфере цифровой экономики.



Международный финансовый центр - это своего рода свободная экономическая зона с госинститутами, которые позволяют функционировать рынкам. Дубайский центр был открыт в ОАЭ в 2004 году.



Сегодня он насчитывает более 800 различных компаний мира, которые предоставляют банковские и страховые услуги, управляют активами и фондами. Структура уже объединила Ближний Восток, Африку и Южную Азию. Белорусский финансовый центр призван помочь привлечению инвестиционных капиталов в нашу республику и оказать влияние на экономику всего региона СНГ и Европы. В прошлом году Беларусь подписала меморандум о взаимопонимании с Международным финансовым центром в Дубае.



Предположительно, структура может появиться на территории бывшего аэропорта Минск-1.



Серьезный интерес для партнеров на Ближнем Востоке представляет наш Парк высоких технологий.

