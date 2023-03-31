"Разве народу Украины не нужен мир?" Лукашенко назвал настоящую первопричину событий в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, назвал первопричину событий в Украине.

"Разве народу Украины не нужен мир? Но кому интересно мнение этого самого народа? Вот вам и вся "незалежнасць". О чем бы ни шла речь, какие бы процессы ни анализировались в наше время, мы постоянно упираемся в ситуацию на Украине", - отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что всегда находился в эпицентре украинского кризиса и как никто другой был погружен в эти события. "И сейчас я оттуда не вылез, я нахожусь там. Может быть, даже больше, чем отдельные те, кто должен быть таким образом погружен в причины развития и последствия этого конфликта", - добавил он.



Глава государства подчеркнул, что в середине второго десятилетия текущего века не Россия и не Беларусь совершили государственный переворот в братской Украине. "С этого времени начался отсчет того, что происходит до сих пор. Чехарда во власти, непомерная коррупция, нищета абсолютно большей части населения, неприемлемый национализм с элементами фашизма, запрет русского языка, уничтожение всего, что связано с периодом Советского Союза, героического прошлого: снос памятников, переименование улиц и героизация убийц мирных граждан Беларуси, России и Украины, - напомнил Президент.- С последним мы никак не можем согласиться и позволить".

В то время главным внешнеполитическим трендом в Украине стало вступление в НАТО и предложение Североатлантическому блоку разместить его военные базы на территории страны.Делалось это аккуратно, под видом тренировочных центров, напомнил Александр Лукашенко.

"Учитывая чрезвычайную угрозу безопасности, Российская Федерация вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым. Заметьте, вспомните: без единого выстрела. События на востоке Украины - Донбасс - стали продолжением политики уничтожения всего русского. Идеология фашизма превращается в практику: убийства несогласных и поджоги, в пламени которых горели люди (вспомните Одессу). Истребление русского населения, провокации против России и ее руководства вынудили Президента Российской Федерации принять меры по защите русского человека, - констатировал глава белорусского государства. -И пошло противостояние на востоке Украины, которое привело к человеческим жертвам".

Глава государства напомнил, что в те годы "очумевшие сегодня в России" как раз сами требовали от своего Президента прекратить "геноцид русского человека в Донбассе". "Вы российскую власть тогда подталкивали к тому, чтобы эта защита была осуществлена. А что теперь? Что случилось? Почему так быстро поменяли точку зрения и побежали через разные перевалы и границы, чтобы не помочь русскому человеку на Донбассе?" - отметил Александр Лукашенко.

Президент акцентировал внимание на том, что в тех обстоятельствах всякие предложения о мире руководством Украины отвергались. А когда переговоры в Минске состоялись, оказалось, как сейчас стало известно: выигранное время использовалось Западом для милитаризации Украины и вооружения ее армии. Об этом заявило само бывшее руководство Германии и Франции. "Это были не переговоры. Это было прикрытие, это был обман. Началась с того времени подготовка к полномасштабной войне с Россией. Понимая нависшую угрозу войны, руководство Российской Федерации потребовало гарантии безопасности от спонсоров превращения Украины в "Антироссию". Чем это закончилось, мы знаем", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что в последнее время ему приходилось обсуждать эту тему с "определенными влиятельными кругами ведущих стран на Западе". Они, как и прежде, называли предложения российской стороны не серьезными, а значит, они не могли на это пойти. "Ребята, если это было не серьезное предложение и ничего не значащее (ведь Путин просил: дайте письменные гарантии), почему вы не написали ему эти гарантии? Когда забрезжила война, почему вы не предоставили на бумаге хотя бы эти гарантии. Тишина", - констатировал Президент.