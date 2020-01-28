Развитие АПК Витебской области обсудили на совещании у Президента

Зарплаты, кадры, господдержка: какие пути развития АПК видит руководство самого северного региона страны? На совещании у Президента прошлись по болевым точкам аграрной системы Витебщины. Повод для этого разговора все присутствующие в зале помнят очень хорошо: в конце ноября прошлого года Глава государства лично приехал в область и оценил рациональные предложения местных управленцев. Хотели создать суперхолдинг из уже существующих - убыточных. Идея поддержки не нашла, не время для экспериментов. Поручение - укрепить существующие интеграционные структуры крепкими кадрами и в целом доработать курс оздоровления агросектора в регионе. Главное - вывести предприятия на безубыточную работу. Здесь рецепт простой и проверенный: сконцентрироваться на мясо-молочной отрасли. Все предложения сегодня оценили широким составом руководителей и специалистов.



Последние пять лет в северном регионе отрицательная динамика работы сельхозсектора. Губернатор говорил о конкретных мерах финансового оздоровления и стратегических вариантах. К примеру, объединить хозяйства в сырьевые зоны для ключевых предприятий переработки. Они сейчас часто не могут полностью загрузить мощности. А это тянет вниз экспортный потенциал всего региона.



По словам премьер-министра Сергея Румаса, весь агропромышленный комплекс области накопил долгов на Br3 млрд. Специалисты прорабатывали различные варианты, что делать с этой задолженностью, но к единому решению пока не пришли. Требование Президента одно: так или иначе деньги должны быть возвращены.



