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Развитие белорусско-германского взаимодействия сегодня обсуждают во Дворце Независимости

Президент Александр Лукашенко встретился с послом Германии Петером Деттмаром. Подобная практика регулярных встреч Главы государства с представителями дипкорпуса себя зарекомендовала. Это возможность провести ревизию двусторонних отношений и определить перспективы. В последние годы в отношениях официальных Минска и Берлина отмечается активизация контактов, особенно на политическом уровне.

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