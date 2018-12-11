Развитие белорусско-германского взаимодействия сегодня обсуждают во Дворце Независимости

Президент Александр Лукашенко встретился с послом Германии Петером Деттмаром. Подобная практика регулярных встреч Главы государства с представителями дипкорпуса себя зарекомендовала. Это возможность провести ревизию двусторонних отношений и определить перспективы. В последние годы в отношениях официальных Минска и Берлина отмечается активизация контактов, особенно на политическом уровне.