3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Развитие белорусско-украинских отношений и разрешение кризиса в Донбассе обсуждались сегодня во Дворце Независимости
Развитие белорусско-украинских отношений и разрешение кризиса в Донбассе. Эти темы обсуждались сегодня на встрече Президента Александра Лукашенко с Евгением Марчуком, который в конце прошлого года был назначен официальным представителем Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Евгений Марчук прежде всего отметил позитив в двусторонних контактах после прошедшего Форума регионов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко уверен, что наши государства могут значительно прибавить в торговле. Нынешний товарооборот в 5 с половиной миллиардов долларов не соответствует потенциалу стран. Такой же позиции придерживается и официальный Киев.
Политик четвертый год участвует в переговорном процессе по разрешению кризиса на востоке Украины. Ранее работал в подгруппе по безопасности. Это одна из тех, что действует в рамках трехсторонней контактной группы. Также есть политическая, экономическая и гуманитарная подгруппы. Их заседания регулярно проводятся в белорусской столице с мая 2015. Евгений Марчук рассказал белорусскому лидеру о ситуации на востоке Украины и чувствительных моментах в переговорном процессе по вопросам прекращения огня и обмена заложниками. Рождественское перемирие, о котором договорились в Минске в конце 2018, помогло значительно сократить количество обстрелов. Представитель Украины отметил, что помимо военных аспектов на встречах рабочих подгрупп обсуждаются и многие конкретные вопросы, которые связаны с жизнью населения в Донбассе. Это обеспеченность водой, ремонт инфраструктуры, транспорт, выплаты пенсий. По словам Марчука, минский процесс - это единственная площадка, где можно договариваться.
Планируется, что очередная встреча трехсторонней контактной группы пройдет в Минске завтра.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов