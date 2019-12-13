Развитие эффективной системы здравоохранения. Президент встретился со студентами и преподавателями медицинских вузов

О самом важном для каждого из нас говорили сегодня в стенах медуниверситета – о жизни, ее продолжительности и качестве. Говорили те, кто так часто наши жизни держит в своих руках. Буквально. И, пожалуй, главная мысль, которая сегодня прозвучала в общении с Президентом, - развитие по-настоящему эффективной системы здравоохранения. Что важно - комфортной для самих специалистов. Тем, кто помогает жить, надо строить. Обеспечить жильем, рабочим местом, зарплатой - железное поручение Президента. Ведь зарплаты и чаяния врачей, так же, как и учителей, уже стали выражением нарицательным. А специалисты-то хорошие, неспроста белорусских медиков принимают с распростертыми объятиями в любой стране.



Впрочем, не так уж прост валютный хлеб, хорошо заработать можно только упорным трудом. Это врачебная практика и Беларуси, и заграницы. Поэтому, да, едут. Но возвращаются. Решает семья, дом, менталитет, а еще растущий уровень медицины. К нам все чаще едут лечиться. Мы в топе самых комфортных стран для материнства. Уровень онкологов, к сожалению, вынужденно, но очень высок. О том, как иностранцы за месяцы занимают очередь на трансплантацию органов, мы тоже не раз рассказывали.



Конечно, все это заслуга в том числе и современного оснащения. Эту сферу тоже не оставили без внимания. Ну и как не вспомнить о престиже! Кто из детей не мечтает стать доктором, лечить и помогать. С теми, кто решил связать свою жизнь с качеством жизни других, и встретился Глава государства. Несколько часов разговора о настоящем и будущем, ответы, впечатления и живые эмоции в репортаже Натальи Бреус.



Чтобы отработать каждое движение до идеальности и автоматизма, нужен не то что не один день, а годы подготовки. Студенты шутят: учимся в условиях, приближенных к боевым! И в том точно есть доля шутки, ведь в итоге приходится бороться за жизни людей. И здесь нет права на ошибку.







Почему это так важно, Павел Вяжевич понял на практике: учебу в университете совмещает с работой в скорой помощи. В Беларуси сохранили субординатуру и интернатуру для студентов-старшекурсников - мостик адаптации, который позволяет расти профессионалу. Ну а вообще учиться врачу приходится всю жизнь. Особенно на старте прикладывать колоссальные усилия. "Вверху" это понимают. Чтобы было полегче, Президент еще раньше дал добро на строительство нового современного корпуса. Кстати, учебные симуляторы здесь очень правдоподобные - дышат, кашляют и даже кричат. Короче, как в жизни.



Сегодня даже у студентов навороченные аппараты, а в РПНЦ иностранцы за месяцы занимают очередь - например, на трансплантацию органов. Есть свое лекарство от рака и искусственная кожа. А ведь в начале 90-х думали, как родить и не умереть от сепсиса.



Технологии заметно изменили учебный процесс - вместо желтых конспектов и гор энциклопедий имитаторы пациентов, компьютерные программы или планшеты, где вся анатомия - основа основ - как на ладони.



Популярные медицинские сериалы позволили увидеть и будни врачей изнутри. Перипетии профессии, истории спасения - все это так захватывает зрителей! Но жизнь порой (врачи это как никто знают) похлеще сценаристов закручивает сюжеты, с которыми приходится сталкиваться в реальности.



Реальное положение дел в медицине и в подготовке специалистов - именно это интересует Президента. Будущих врачей в медуниверситете готовят уже почти 100 лет! Помимо столичного вуза есть еще три.





Зарплаты и жилье - самый народный вопрос

Конечно, такой бонус станет серьезным аргументом для врачей. И многие задумаются, стоит ли ехать за рубеж. В прошлом году попробовать свои силы за границей решили меньше 200 медиков. Об этом поспешили написать некоторые СМИ, мол, караул, теряем кадры! Но забыли рассказать, что 50 из них вернулись домой.

Отбор в медвузы проходят лучшие из лучших

Вряд ли миграция врачей проблема. Скорее жизнь. Такой комплексный подход власти и профильного ведомства не так быстро, как хотелось бы самим медикам, но делает жизнь специалистов комфортнее. Интересно, что при этом поступить в мед сложно - проходные баллы одни из самых высоких. Отбор проходят только лучшие из лучших. Умники или трудяги - другого не дано! Кстати, реагируя на вопрос дефицита медкадров, набор на бюджет увеличили.

Глобальная задача белорусской медицины - сделать так, чтобы качество жизни людей в стране было лучше, и жили они при этом дольше. Именно эта сверхидея в основе национальной политики.

Интеграция образования, науки и практики

Теория не должна быть оторвана от жизни - неоднократно говорил Президент, что как нельзя актуально для медиков. И здесь все держится на трех китах - образование, наука и практика.

В этом духе идея пилотного проекта создания университетской клиники на базе гродненского меда. Это уже успешно опробировано за рубежом. Так и талантливая молодежь не потеряется, а сможет проявить себя.

Проблем у молодых медиков хватает - от первого рабочего места до жилья. В отличие от других стран СНГ у нас сохранили традицию обязательного распределения бюджетников. За ним приходит и три четверти платников.

Как решить проблему нехватки узких специалистов

В Щучинской районной больнице, где не хватает узких специалистов, не стали сидеть сложа руки. Обидно - прошли уже полтора года как тотально переоснащаются. Можно, например, за новыми зубами не ехать в областной центр, а делать на месте, но очередь на установку керамических коронок уже растянулась на несколько недель.

Александр Милюта, врач-стоматолог Щучинской центральной районной больницы:

"Несмотря на то что созданы все условия для работы, медицинских кадров, в частности, врачей-стоматологов не хватает. В моем отделении не хватает два врача, должно быть три. Приходится работать одному".

Похожие проблемы и с диагностикой. Аппараты УЗИ и флюрографы есть - специалисты в дефиците. Так что за закрепление молодых докторов взялись серьезно. Так уже удалось решить проблему с хирургами и офтальмологами.

Иван Загоровский, главврач Щучинской центральной районной больницы:

"Мы ведем работу с нашими предприятиями, с организациями района по выделению мест в общежитии, по выделению арендного жилья, а также предоставлению квартир. У нас в коллективном договоре предусмотрена компенсация за наем жилья. Ежеквартально эта компенсация молодым специалистам выплачивается".



В медицине не должно быть кланов!

Быть врачом - призвание, а для многих и продолжение семейных традиций - династии в медицине не редкость. Но для некоторых это становится препятствием - попасть в круг избранных, не имея никого за спиной, порой ой как непросто - Президент это видит.

Минздраву поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача самым современным оборудованием

Модернизация, подготовка врачей для и всей отечественной медицины. В принципе, нужно идти в ногу со временем, нужно чтобы высококлассную медпомощь получали не только в центре, но в каждом регионе.

Все это вкупе (все эти усилия по подготовке врачей) работает! Неслучайно наши врачи вытребованы за границей. И если раньше это были в основном хирурги, то сегодня, особенно в Польше и странах Балтии, есть спрос на врачей первичного звена, общей практики.

Президент: Уж слишком сейчас раскручивается проблема оттока кадров

Здоровье нации зависит не только от врачей, хотя их пример во многом заразителен. Но наше самочувствие мы творим сами! ЗОЖ-рекомендации от Президента звучат просто: не злоупотреблять горячительным, не курить, больше двигаться - спорт рулит. И как не вспомнить во врачебной аудитории о том, что нельзя откладывать медобследование на потом.

О страховой медицине

Кстати, о перспективах страховой медицины звучало в вопросах будущих врачей. Президент заранее предупредил: во врачебных терминах, может, и не так силен, но как должно работать здравоохранение - точно знает.

Президент: Мое кредо - природа

Кстати, на здоровье влияет экология. Грета Тунберг, судя по вопросам, звучавшим в аудитории, взбудоражила умы белорусских медиков.

В каждой третьей аудитории минского меда можно услышать лекции на английском языке. Ребята почти из 6 десятков стран приезжают за белорусским дипломом - всего в Беларуси учится больше 4 тысяч иностранцев. А БГМУ получил звание лучшего экспортера года в сфере образования. Ежегодно зарабатывают на этом до 10 миллионов долларов. Попроще бы с регистрацией - говорят приехавшие ребята.

Одновременно за нитью разговора следят около 3000 тысяч человек. Видеосвязь со всеми медицинскими вузами - в Гродно, Гомеле, Витебске. Кстати, иностранцы не зациклены на Минске, а с удовольствием едут за корочкой в региональные вузы.

В Беларуси будут расширять сферу образовательных услуг для иностранцев

Да, обучение иностранцев - это экспорт услуг, а значит - валюта. Которую можно, в том числе, потратить на высококлассное медооборудование. Минздраву Беларуси поставлена задача оснастить каждое рабочее место врача именно таким.

Конечно, каждого волнует, какая сумма попадет в его личный карман. Новая система выплаты заработной платы бюджетникам вызвала вопросы и волнения. Как это будет с нового года? Тему поднимает профессор Наумович.

Будущее медицины

Своей откровенностью белорусский Президент задал тон встречи. Спорить не спорили, но то, что в таких аудиториях и в таких дискуссиях нащупываются важные решения, это точно. Даже находясь за сотни километров в Витебске или Гродно, ребята прочувствовали атмосферу.

Конечно, большая часть вопросов касалась медицинской сферы. Но поговорили о мировом спорте, об инициативах к 75-летию Победы по созданию мемориалов памяти.

Персональное помилование осужденных за наркотики

О влиянии интернета и негативного контента в Сети.Распространение спайсов таким образом в свое время стало большой проблемой: пришлось реагировать - принимать жесткие меры. Но сегодня видят, что молодые люди по неопытности порой попадают в такую ловушку.

Задали Главе государства и немало личных вопросов. Чему бы еще хотел научиться, и какие подарки ему по душе. На носу - новогодние праздники. Этот период проходит не по-особенному - в президентском графике новогодних каникул нет.

Наоборот, график под конец года напряженный от торжественных мероприятий (традиция проводить свой бал пришлась всем по душе) до переговоров с партнерами. Александр Лукашенко признался, что любит подарки, сделанные своими руками и от души. Как знали - подумали журналисты, когда в подарок Президенту от всех вручили пейзаж - будущий педиатр Юлия Голубчик изобразила здесь родные места Президента и свою малую родину. Земляки!

Студентка подарила Президенту свою картину

Эту картину разместят во Дворце Независимости среди других презентов, которые вручают Александру Лукашенко на память. Побывать в рабочей резиденции белорусского лидера смогут и студенты-медики - такое приглашение прозвучало. Самого Президента будут рады видеть на столетии вуза!