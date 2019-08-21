Рабочая поездка Президента. Комплексный взгляд на развитие Ивья и всей Гродненской области

Еженедельно Глава государства посещает небольшие населенные пункты, чтобы найти пути решения проблемных вопросов и точки опоры для развития регионов. Недавно с коллегами мы уже считали общий налет президентского вертолета по стране. И сегодня стало понятно - это только начало. Президентская инспекция еще будет набирать обороты. Глава государства анонсировал серию визитов в другие небольшие города в самое ближайшее время. В планах посетить и предприятия по переработке льна.



В целом сельскому хозяйству сегодняособое внимание. Не за горами финал уборочной кампании. Сроки, качество, технологии и дисциплина - то, что обязано соблюдаться неукоснительно, чтобы без потерь собрать весь урожай. Конечно, многие вопросы можно решать и в кабинете, но посещение районов - хорошая обратная связь. На местах, от самих людей услышать то, что их волнует. Поэтому общение Президента с местными жителями сегодня тоже имело место быть. Забегая наперед, скажем (и это слова Президента во время диалога с людьми): "Вы меня приятно удивили!" Впрочем, удивления заслуживает и само развитие 8-тысячного Ивья и восхищения его жители. Почему? Знает Илона Красутская.



Последнее время мы наблюдали серию принципиальных разговоров в регионах о гарантированных переменах. И те самые изменения в первую очередь должны почувствовать люди. И там, где живут всего несколько сотен человек и несколько тысяч. Важно все: развитие сельского хозяйства, дороги, возможность оздоровиться. 8-тысячный городок Ивье, куда сегодня приехал Президент, в этом плане образец для других городков. Но обо всем по порядку.

Любая рабочая поездка Главы государства в хорошем смысле бодрит регион. Проблемы Президент может увидеть через иллюминатор вертолета, другие - из окна автомобиля или если пройтись пешком. Тему для разговора диктует сама погода, усилился ливень. Аграриям вновь приходится брать паузу. В стране осталось убрать 8 % площадей и это без кукурузы - без грамотной стратегии не обойтись.

Общий урожай картофеля ожидают на уровне 7 млн тонн

Сейчас, действительно, важно мобилизовать все силы, тем более (даже пеняя на погоду) виды на урожай очень хорошие и по другим культурам - рапсу, сахарной свекле, кукурузе. Будем и со вторым хлебом. Общий урожай картофеля ожидают на уровне 7 млн тонн. Еще один актуальный вопрос - заготовка кормов, и здесь просто нет права на ошибку, ровно как и по отношению к другим сельхозработам. Во всем исключительно хозяйский подход.





Еще подлетая к этой земле, Президент увидел ситуацию как на ладони. Площадь сельхозугодий в регионе огромная, а если взять в расчет пустующие или пока необработанные земли, становится понятен масштаб упущенных возможностей. Еще при Союзе в этих местах проводили мелиорацию, потратили немало средств, но эффект не везде заметен. Значит, пора возвращаться к вопросу.

Хорошей отдачи ждут в этом году и от белорусского золота - льна

В Гродненской области загружены оба завода. Хороший спрос на внешних рынках, значит, впору обсудить, что сделать для еще большей эффективности отрасли.



Каждую свою рабочую поездку независимо от цели визита Глава государства в прямом смысле начинает с земных вопросов - уборочной кампании. И если в предыдущих командировках визиты были сопряжены с решением других глобальных вопросов, например, развитием юго-востока Могилевщины, почему сейчас именно маленькое Ивье? Эта ревизия - один из пазлов общебелорусской концепции - внимания к небольшим населенным пунктам.



Кстати, этот разговор проходит на площадке предприятия по производству сельхозтехники "Лидатехмаш". Комплекс помещений частники купили за одну базовую. Каким было наследство от бывшего консервного завода, иллюстрируют эти снимки. Последовали не только внешние изменения, работает хороший коллектив и средняя зарплата в тысячу рублей здесь не новость.



Продукцию (а это культиваторы, грабли - всего 80 наименований) в основном экспортируют в Россию. Дальше и на остальной евразийский рынок. Последний заказ - по запросу Узбекистана разработали культиваторы. Когда распогодилось, Глава государства увидел технику в деле.



Достойные условия труда и заработная плата -то, на что в первую очередь смотрит Президент, оценивая то или иное предприятие. Здесь все в частных руках. Конечно, изначально была настороженность. Но увиденное превзошло ожидания. Под крылом предприятия несколько заводов, в том числе разноплановых. Одно из них в Лиде по переработке древесины. Есть куда расти, и Президент готов идти навстречу.



В структуре бизнеса есть и фирма, которая производит окна и двери. Рядом два образца: деревянные окна дороже пластиковых, но зато экологичнее и служат в 10 раз дольше. По примеру многих стран и Беларусь планомерно берет экокурс: отказываемся от пластиковой посуды в кафе, полиэтиленовых пакетов в магазинах, напитки разливаем в стекло. Дальше - больше.

Впрочем, поддержки у Президента сегодня просили и руководство компании, и специалисты. Технику здесь выпускают небольшими партиями, но вот расходы на испытания одной модели ощутимы, будет проще, если государство подставит плечо. А потом надо показать за рубежом, здесь без европейских сертификатов частнику красный свет. Да и во время визитов любых зарубежных делегаций гостям чаще показывают БелАЗ, МТЗ. Такая инициатива показать свой товар лицом нашла одобрение.

В прошлом году здесь проходили областные "Дожинки", в Ивьевском районе обновили более сотню объектов. Большинство относятся к социальной сфере. Привели в порядок дорожную сеть. Серьезно преобразилось здание районного Дома культуры. Сюда и заглянул Президент.

ДК находится на главной площади, сюда уже стали активно подходить люди. Президент пообещал встречу после того, как пообщается с детьми. Репетиции здесь проходят практически каждый день. Самодеятельные артисты оттачивают свое мастерство не хуже профессионалов. Главе государства юные таланты показали отрывок спектакля под названием "Никто не поверит". Вот и Президенту было сложно поверить, что перед ним самородки. Перспективных артистов Президент заметил.

Четыре ивьевских коллектива носят звание народного

Самым титулованным, пожалуй, является ансамбль народной музыки "Чабарок". Образовался он еще в 1987 году и сегодня является одним из лучших в регионе. Гастрольной деятельности артистов могут позавидовать даже профессиональные артисты. Душевная песня да еще в белорусской глубинке. Сразу видно, что у этих людей душа поет.

Ивьевский центр культуры объединяет и ремесленников района. Здесь проходят выставки народных мастеров. Соломоплетение, ткачество, белорусская народная кукла. Кружки по интересам собирают десятки умельцев. Свое мастерство детям на протяжении многих лет передает Леокадия Ивановская.

Изделия, сделанные с душой и творчеством. Вот так от всей души готовили подарок для Президента.





Ивьевский край издавна славился своими огородническими и овощными традициями. Зародили их татары, издревле живущие здесь, а затем к этому делу подключились и остальные местные жители. Сейчас в частном секторе Ивья тяжело найти подворье, где бы не было теплицы. Среди овощей главный помидор. Да и всю последнюю неделю СМИ сообщали о тематическом празднике и боях томатами.

В подарок от Президента знаменитый шоколад

Им Президент угощает местных жителей во время своих поездок. Конечно, люди видят реакцию. Президент охотно идет на контакт, готов подробно ответить не только почему приехал, но если надо и отреагировать на просьбы.

Скромность, душевность и щедрость. Именно такими качествами можно охарактеризовать местных жителей. Конечно, такой шанс на миллион. Президент всего на расстоянии вытянутой руки, но привлечь его внимание многим из-за робости непросто. Зато сестры Василевские не растерялись.



