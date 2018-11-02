Развитие кожевенно-мехового производства сегодня в центре внимания Главы государства

О выполнении поручений по развитию этой отрасли правительство доложило на площадке Витебского мехового комбината. Это единственное предприятие в стране, которое специализируется на переработке большого ассортимента пушнины, овчины и каракулевого сырья. Из него здесь шьют одежду, головные уборы и аксессуары. Завод с историей начал работать еще более 40 лет назад. Но к середине 2000-х комбинат пришел в упадок. Старое оборудование оставляло продукт далеко позади новых модных трендов. Потерять мастеров и фактически единственное крупное предприятие такого профиля было недопустимо. Благодаря указу Президента в 2013 Витебский меховой за одну базовую продали компании «Марко», но с железным условием: сделать современное и эффективное производство. Пока шла модернизация, часть коллектива трудоустроили в холдинге.

Президент ознакомился с технологическими процессами по выделке овчины и пушнины. Пообщался с сотрудниками предприятия. Александра Лукашенко интересовали тонкости производства. После обновления от старого комбината остались только название и стены, которые, впрочем, тоже не узнать. Триста тысяч штук овчины и двести пятьдесят тысяч шкурок пушнины - именно столько сырья в год комбинат сможет перерабатывать после модернизации. Работают с отечественным и импортным сырьем. И если норку, песца, лисицу закупают в основном в Беларуси, то овчину заказывают в России, в Новой Зеландии, Испании и Уругвае. Кадры и сырье Александр Лукашенко назвал самыми важными для нормальной работы этого предприятия.