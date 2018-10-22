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Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждают сегодня на совещании с Президентом
Защита внутреннего рынка от некачественного алкоголя и серого импорта, конкуренция за отечественные прилавки и медленный рост экспорта. Развитие ликеро-водочной отрасли обсуждают сегодня на совещании с Президентом.
Эта тема не впервые поднимается на высшем уровне. Проблемы и направления эффективной работы этой сферы рассматривали три года назад. Тогда Президент потребовал навести жесткий порядок. Сегодня, по прошествии времени, те решения проанализируют, исходя из применения на практике, а также обсудят другие меры для успешной работы. Главной задачей остается защита белорусского рынка от подделок и контрафакта, ведь это - угроза здоровью. Поэтому серьезный контроль над этой сферой - обязанность государства, и это общемировая практика. Беларусь - не исключение.
Президент обращает внимание: перед тем как принять окончательные решения, важно учитывать интересы потребителей и работников отрасли, ведь любое нововведение затрагивает в первую очередь людей.
Напомним, в 2015 указом Президента был создан холдинг по производству алкогольной продукции. В него вошли 8 крупных производителей, управляющей компанией стал "Минск-Кристалл". И хотя объемы производства увеличились, экспорт растет медленно. Актуальным остается и вопрос диверсификации продаж: по итогам прошлого года почти половина экспорта приходилась на один рынок - российский.
Еще одной темой совещания, которую обозначил Глава государства, сегодня стало окончание уборочных работ и подготовка к весеннему севу.
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