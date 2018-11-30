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Развитие льняной отрасли на контроле Главы государства. Александр Лукашенко посещает Оршанский льнокомбинат
В центре внимания Президента Беларуси сегодня вопросы развития льняной отрасли.
В эти минуты Глава государства посещает Оршанский льнокомбинат. На предприятии Александру Лукашенко доложат о социально-экономическом развитии всего региона и о том, как выполняются его поручения по модернизации завода. Инвестиции в фабрики Оршанского комбината позволили на 80 % обновить мощности по переработке длинного льноволокна. Объемы производства растут, но пока предприятие работает не в полную силу - в прядении и в ткачестве линии загружены чуть более чем на 70 %. Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с современным технологическим оборудованием по производству тканей и оценит новые образцы льняной продукции. Затем Президент проведет совещание по вопросам развития льняной отрасли и переработке сырья. Подробности в следующих выпусках.
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