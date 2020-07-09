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Развитие медиапространства при наличии альтернативных точек зрения. Встреча Президента с представителями СМИ Беларуси
Работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждает сегодня Президент Беларуси на встрече с представителями крупнейших средств массовой информации.
Во Дворце Независимости собрались журналисты, редакторы, эксперты и руководители медиаизданий: всего около 250 человек
От их работы зависит, насколько качественно и непредвзято будет преподноситься информация о событиях в стране и за ее пределами. Обращаясь к журналистам, Александр Лукашенко сделал особый акцент на том, что отдельные массмедиа выдвигают конспирологические теории относительно мероприятий, прошедших ранее с его участием в областях и Минске. Эта встреча должна разъяснить вопросы, касающиеся как внутренней, так и внешней повестки дня.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь
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"Хочу сказать, что здесь нет никакой чрезвычайщины. Вы в принципе, в подавляющем своем большинстве здесь присутствующие, из 250 человек, сидящих в зале, люди государственные, я на это очень надеюсь, хотя у вас своеобразное мышление, это точно, то, что у вас может быть по тому или иному факту мнения разные - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Когда-то я говорил, что когда готовят мне совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, в основном через Администрацию проходят эти все предложения, альтернативные мнения есть по этому вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, проводить его нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента - обязательна альтернатива, обязательна конкуренция; столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм - все это правильно".
Участников встречи Президент призвал к откровенному разговору
До начала наша съемочная группа успела пообщаться во Дворце Независимости с некоторыми участниками мероприятия. В частности, с белорусскими чиновниками, отвечающими за работу и развитие массмедиа страны. Один из актуальных вопросов - распространение информации на таких площадках, как интернет.
Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси:
"Особых проблем у нас нет. Я уже говорил как-то, нам нужно корректировать свои движения в части работы в сети интернет, но это не говорит о том, что мы должны что-то запрещать или как-то ограничивать. Я всегда за то, чтобы разные точки зрения были представлены, и за то, чтобы то, что делается в телевизионном эфире, отражалось наилучшим образом в сети интернет. Для этого нужны специальные подготовленные люди, нужны специальные технологии, их нужно просто использовать для того, чтобы достичь нужного результата".
Министерство информации: Должны быть представлены разные точки зрения
Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ - в наших следующих выпусках.
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