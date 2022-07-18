Развитие медицины и подготовку врачей в условиях санкций обсудили у Президента

Большой разговор о развитии отечественной системы здравоохранения состоялся сегодня во Дворце Независимости. Об этом не просто приятно, мы говорим с гордостью, каких высот достигла наша медицина за последнее время. Тот самый стресс-тест был пройден в непростое пандемийное время. И наши медики, и отечественная система показали высочайший уровень. Тем не менее такая отрасль, как здравоохранение нуждается в постоянном совершенствовании. Об этом как раз говорили сегодня на совещании у главы государства. Те самые новации нужны и в плане углубленной подготовки кадров. Это тема сегодня проходила красной нитью во время всего совещания. Ключевой момент здесь практикоориентированность. Уже с первого курса будущие врачи должны понимать, зачем они идут в профессию.

Говорили и о санкционном давлении, как оно влияет на работу Минздрава. Все вопросы в правительстве - от поставок оборудования, запчастей до лекарств - взяты на контроль и решаются своевременно. Пациенты не должны почувствовать на себе последствия всех этих сложностей из-за логистики и расчетов. Президент также заслушал подробный доклад, как идет работа по линии импортозамещения. Илона Красутская подробнее.

Как это часто бывает, на совещание к Президенту его участники идут с одной заявленной темой, но разговор в итоге оказывается куда шире, чем было запланировано. Так было и на этот раз. Первоначально в повестке значилась последипломная подготовка врачей-специалистов, но говорили в целом про кадры. Последние пару лет наши медики самоотверженно боролись с пандемией, которая, будем говорить откровенно, ушла с повестки. Теперь у нас новая борьба - с санкциями.

"Как бы мы тут ни говорили, страна подвергнута жесточайшим санкциям. Наверное, ни одно государство в мире, учитывая наши возможности, размеры, нашу экономику и прочее, не подвергалось таким санкциям. Поэтому сказать, что нет влияния этих санкций на систему здравоохранения, мы не можем. Хотя особо не кричим - сопротивляемся. Не просто сопротивляемся, а работаем. И вроде бы неплохо работаем", - сказал Президент.

От РНЦП до ФАПа: как устроена система здравоохранения в Беларуси

Пережить санкционный прессинг с наименьшими потерями удается благодаря четко выстроенной системе. И здесь снова уместна ремарка про "Лукашенко все предвидел". Последние годы глава государства пристально контролировал качество оказания медпомощи. А сколько было командировок в регионы! Со столицей все понятно. Там всегда передовые технологии, но куда важнее, чтобы высококлассная медпомощь была доступна и жителям совсем небольших городков. У нас выстроена вся система - от республиканских центров до ФАПов. Потому и с наименьшими потерями пережили пандемию. Когда вся система работает как часы, по зубам и санкции.

Петришенко: Пациенты не должны почувствовать сбоев в системе здравоохранения

Усложнилась логистика, усложнились расчеты, но тем не менее мы по всем этим направлениям активно поработаем. И сложности в том числе по некоторым аспектам отмечаются, те или иные детали, которые необходимо заменять, относятся к товарам двойного назначения, т.е. и к оборонному сектору причисляются. Тем не менее мы ищем поставку оборудования в дружественных странах, таких как Китайская Народная Республика, Российская Федерация. То же самое с медицинскими препаратами - та же Индия и Китай.

Что ни месяц мы слышим сообщения о том, что где-то в Беларуси открылась новая больница или поликлиника. Президент буквально месяц назад был на открытии 9-й детской.

С 1 июля в Беларуси повысили зарплату медикам

Радуют новости о том, что наши медики выполнили очередную уникальную операцию, спасли и продлили кому-то жизнь. Труд наших специалистов ценится государством и признан в мире. Ковидные надбавки и очередное повышение зарплаты с 1 июля. Понятно, что лишних денег сейчас нет. Но если и тратиться, то на дело: оборудование, лекарства и науку.

Президент о рациональном использовании бюджетных средств при строительстве любых объектов

"Давайте будем модернизировать ту или иную систему, в том числе и здравоохранение, но дворцы не будем строить. Мы не настолько богатые, чтобы строить не больницу, не лечебное учреждение, а дворец. Надо очухаться, как в народе говорят, аккуратненько приструнить себя и строить только то, что надо. Потому что, когда строишь за бюджет, многие главные врачи (от них все идет) думают: "Это же не мои деньги и даже не клиники. Это же из бюджета откуда-то". Но если из бюджета возьмем, врачам потом повышать зарплату за что? Учителям за что зарплату повышать? Пенсии как повышать? Поэтому надо поаккуратнее. Музеев и прочих культурных центров настроили столько. И все они висят на бюджете. Никто же личные деньги не дает, и даже госпредприятия на содержание музеев, театров и кинотеатров не дают, все на бюджете висит. Поэтому нам надо здесь поаккуратнее", - заявил Лукашенко.

Углубленная подготовка кадров

Вкладываться во всех смыслах в подготовку отечественных специалистов государство будет и впредь. Да, резервы оптимизируют, но качество страдать не должно. Конечно, в таком важном вопросе нельзя однозначно сказать, как лучше. Поэтому сегодня на совещании не обошлось без дискуссии. Глава государства услышал мнение каждого участника по поводу главного вопроса: если и менять что-то, то с аргументами, зачем это нужно. В последнее время все обсуждали резидентуру как одну из форм последипломной подготовки. Но гнаться за модными терминами не наш вариант.

Школа подготовки медицинских кадров в Беларуси основана на научных достижениях и огромном практическом опыте, констатировал Александр Лукашенко. За последние годы, по его словам, многое сделано в сфере практико-ориентированного обучения, развиваются симуляционные и смарт-технологии, работают университетские клиники. "В этой связи подготовка квалифицированных специалистов остается ключевой задачей и должна обеспечивать перспективные потребности отрасли", - обратил внимание Президент.

Характеризуя подготовленный проект указа, он подчеркнул, что новации, конечно, нужны, особенно с учетом геополитических трансформаций в мире и санкционного давления. "Нам необходимо совершенствовать собственную систему, внедрять у себя все самое лучшее и передовое, но не копировать слепо иностранные стандарты", - заявил белорусский лидер.

Президент хочет посетить один из РНПЦ, чтобы посмотреть, как на практике осуществляется подготовка медкадров

Углубленной подготовке кадров быть. Серьезно возьмутся за первоначальный этап - подготовку в вузах. Отбор будет жестче. Ну и практики обещают хоть отбавляй. Здесь уж не получится отлынивать. Саму систему выстроят так, чтобы буквально подсветить замотивированных будущих врачей, которые буквально горят своим делом. Говоря о постдипломной подготовке, Президент попросил запланировать в своем рабочем графике посещение одного из РНПЦ, где сейчас идет подготовка медицинских кадров. Есть желание посмотреть, как у них выстроено взаимодействие с кафедрами.

Президент о подготовке медицинских кадров: Не надо ничего копировать, надо опираться на свою систему

"Наука и практика сейчас весьма взаимозависимы, интернационализировано все, во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. Лучшие зарубежные образцы надо тащить сюда", - сказал белорусский лидер. В качестве примера глава государства привел китайский опыт, когда для обучения за границу направляется небольшое число специалистов, они перенимают зарубежный опыт и по возвращении внедряют его у себя на родине. "Они везде, где видят какой-то прогресс, направляют туда своих людей. Студент проходит у нас обучение и увозит весь белорусский опыт туда. А там уже под руководством Компартии все разворачивают и смотрят: вот этот элементик возьмем, этот и этот. И мы так должны работать, - образно пояснил Александр Лукашенко. - Западные образцы, западный уровень там, где нам интересно (говорим западный, но сегодня уже и на Востоке можно научиться кое-чему), мы должны перенимать и тащить сюда. Вот это будет самая классная подготовка. И подбирать для этого людей".

Вместе с тем Президент предостерег от слепого копирования зарубежных образцов. Внедрять зарубежный опыт, по его словам, нужно с учетом национальной специфики, сложившейся практики, а не ломать под него устоявшуюся и стабильно работающую систему: "Нам это не нужно, у нас есть свой успешный опыт. Ибо будет, как в образовании: пытались нахомутать там с Болонским процессом". Тогда глава государства предупреждал, что не нужно торопиться с присоединением к Болонскому процессу, хотя на этом многие настаивали, и сегодня оказалось, что нет для Беларуси в этом острой необходимости. "Ничего, работаем, и поток к нам не стал меньше для образования, - заметил белорусский лидер. - Поэтому ни в коем случае ничего не надо копировать. Надо базироваться на своих системах, если мы понимаем и признали, что они нормальные для нас, для нашего государства. Их ломать нельзя".

Министр анонсировал открытие осенью мощных медцентров в регионах и Минске

Вообще история повторяется. Один в один, как это было во время пандемии, когда оппоненты власти сеяли панику в обществе: мол, в Беларуси скоро некому будет лечить - не хватает врачей. Сейчас мы видим новую волну в интернете с такими же заголовками. Но, как говорится, понятно, кто и для чего это делает. Глава Минздрава сегодня привел факты.

Сегодня шел доклад о том, как проводится модернизация системы здравоохранения. Мы с вами имели большое количество поводов по вводу объектов до лета. И я анонсирую, что этих поводов будет очень много осенью. В регионах и в городе Минске в том числе, где зримо наш персонал работает в иных условиях с иным вооружением. И их профессиональный потенциал выражается в гораздо большей степени. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси

В Беларуси усовершенствуют подготовку медицинских кадров