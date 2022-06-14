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Александр Лукашенко: Наши разработки способны удивить, а главное - отрезвить агрессоров
Факт
Придать новый импульс развитию микроэлектроники. Сегодня большой разговор о том, как развивается эта сфера в стране.
С советских времен Беларусь не утратила передовых позиций по ряду направлений высокотехнологичного производства. Наши предприятия и специалисты предлагают комплексные решения в сфере космической оптики, рентгенографии, неразрушающего контроля, зондирования атмосферы Земли. Традиционно сильна белорусская фундаментальная школа оптической физики. Это чувствуется по нашему военпрому.
Белорусские радиолокационные системы различного назначения способны дать точное целеуказание по любым, даже самым распиаренным средствам нападения.
Мы в числе мировых лидеров по средствам радиоэлектронной борьбы. Многое сделано в сфере производства белорусской беспилотной техники. Однако, заметил Президент, по многим направлениям нужно серьезно подтянуться. Беларусь постоянно наращивает компетенции. В условиях политического давления и торговых войн приходится бороться за суверенитет и рассчитывать на себя, а также на настоящих друзей и партнеров.
Однако, заметил Президент, по многим направлениям нужно серьезно подтянуться. Беларусь постоянно наращивает компетенции. В условиях политического давления и торговых войн приходится бороться за суверенитет и рассчитывать на себя, а также на настоящих друзей и партнеров.
Наши разработки способны удивить и главное - отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России - Союзного государства. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов. В нынешних условиях там, где это возможно, от подобной зависимости лучше уходить. На основе собственных решений должны работать и национальные дата-центры, и узлы обработки банковских операций, и средства мониторинга общественной безопасности. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач.
Президент отметил, что определенные шаги сделаны: "Как мне докладывают, ведущие структуры, обладающие компетенциями, сформировали на площадке Национальной академии наук Беларуси кластер "Микро-, опто- и СВЧ-электроника".
Лукашенко также рассказал, что разработан проект концепции развития в нашей стране исследований и разработок в области создания экспортно ориентированной и импортозамещающей электронной компонентной базы. Эту инициативу поддерживает правительство.
"Но нельзя замыкаться в национальных границах. Это не даст нужного эффекта. Мы только что говорили, что сотрудничать надо не только там, где с распростертыми объятыми нас ждут, но и с американцами и японцами, видеть высочайший уровень. Работу необходимо вести в тесном сотрудничестве с Россией. Все наработки можно реализовать благодаря современному финансированию. Россия готова финансировать", - заявил Лукашенко.
Разговор проходит в расширенном формате: участвуют ученые и промышленники. Сейчас для микроэлектроники, впрочем, как и для других сфер время возможностей. Интерес к кооперации колоссальный. Президент поручил детальнее подумать о координации совместной работы с Россией. Речь также о том, как идет работа по импортозамещению в условиях санкций.
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