Александр Лукашенко: Наши разработки способны удивить, а главное - отрезвить агрессоров

Наши разработки способны удивить и главное - отрезвить людей, которые вынашивают агрессивные планы в отношении Беларуси и России - Союзного государства. Однако даже в оборонной сфере мы пока еще зависимы от импортных компонентов. В нынешних условиях там, где это возможно, от подобной зависимости лучше уходить. На основе собственных решений должны работать и национальные дата-центры, и узлы обработки банковских операций, и средства мониторинга общественной безопасности. В Беларуси есть кадровый потенциал, научный задел. Это главное. Сейчас нужна концентрация всех сил на решении стратегических задач.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

