Развитие сельхозпроизводства обсуждали накануне на совещании с Президентом в Шкловском районе

Развитие сельхозпроизводства и качество жизни на селе обсуждали накануне на совещании с Президентом в Шкловском районе. Александр Лукашенко отметил: за последние годы удалось не только спасти и восстановить агросектор, но и обеспечить необходимые социальные стандарты. Дальнейшее развитие отрасли вполне возможно при участии частного капитала. При железном условии, что никто не будет обижен. Главное - достойные условия труда и зарплата по заслугам. Ориентир от Президента - за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.