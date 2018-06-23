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Развитие сельхозпроизводства обсуждали накануне на совещании с Президентом в Шкловском районе

Развитие сельхозпроизводства и качество жизни на селе обсуждали накануне на совещании с Президентом в Шкловском районе. Александр Лукашенко отметил: за последние годы удалось не только спасти и восстановить агросектор, но и обеспечить необходимые социальные стандарты. Дальнейшее развитие отрасли вполне возможно при участии частного капитала. При железном условии, что никто не будет обижен. Главное - достойные условия труда и зарплата по заслугам. Ориентир от Президента - за два года довести среднюю зарплату в агросекторе до тысячи рублей.

Александр Лукашенко посетил хозяйства агрохолдинга "Купаловское", где увидел, как реализуются поставленные задачи по созданию эффективного объединения с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. В маршруте Главы государства был и комплекс "Большие Славени". Здесь акцент на необходимость использования передовых технологий, ориентируясь прежде всего на эффективность. Александр Лукашенко напомнил о соблюдении трудовой дисциплины, а также указал на целый ряд недоработок при развитии комплекса.

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