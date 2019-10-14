Развитие цифровой сферы в Беларуси обсуждали во Дворце Независимости

Одна из прозвучавших инициатив - новое учебное заведение, которое займется подготовкой кадров для компаний, работающих в профильной сфере. На совещании Президент Александр Лукашенко отметил, что такие термины, как информатизация и цифровизация, должны быть понятны всему населению Беларуси. Более того, актуален вопрос внедрения электронного правительства. Напомним, на V Всебелорусском собрании поставили задачу уже к 2020 году внедрить этот пакет технологий в государственную систему.







Отдельное внимание подготовке кадров, на что будущий университет и рассчитан. Создадут его БГУ, БГУИР и Парк высоких технологий для подготовки специалистов экстра-класса. Причем ключевым спонсором могут выступить резиденты ПВТ. Такой вуз позволит готовить работников под конкретные задачи. Президент поддержал подобную инициативу – университет может стать отличной площадкой и маяком для улучшения всей системы образования.







Отметим, что в скором времени на рассмотрение Президента внесут и нормативный правовой акт о создании IT-университета. Документ зафиксирует и внесет определенные правила в работу будущего вуза.



Также в ближайшее время планируется большое совещание по всем вопросам цифровой трансформации страны. Глава государства подчеркнул, что выделять ІТ как отдельный сектор экономики неправильно. Только в сопряжении все звенья системы позволят достичь качественного финансового скачка. А это активное внедрение цифры в промышленность, агросектор и другие сферы жизни. Это же касается и цифровизации страны. Более серьезная роль должна быть отведена и профильному Министерству связи, чтобы жители Беларуси могли не просто понять само понятие информатизации и информационных технологий, но и почувствовать эффект от новаций.



