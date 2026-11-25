Реакция властей Франции на протесты не соответствует демократическим принципам, считает Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что реакция властей Франции на недавние уличные протесты не соответствовала тем демократическим принципам, которые ранее эта страна навязывала другим, в том числе и Беларуси. Своим мнением он поделился в интервью французскому журналу Le Point.
"У вас хватает проблем (во Франции и в Евросоюзе в целом. - Прим. news.by), они появляются все больше и больше. От вашей так называемой демократии. Никакой демократии (на самом деле там нет. - Прим. news.by)", - сказал Президент.
"В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали (после событий 2020 года в Беларуси. - Прим. news.by). Эти реальные кадры показывали ваши СМИ. Десятками избивали. А задерживали сотнями. Но демократы ж так не поступают", - обратил внимание Александр Лукашенко.