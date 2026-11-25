Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что реакция властей Франции на недавние уличные протесты не соответствовала тем демократическим принципам, которые ранее эта страна навязывала другим, в том числе и Беларуси. Своим мнением он поделился в интервью французскому журналу Le Point.

"У вас хватает проблем (во Франции и в Евросоюзе в целом. - Прим. news.by), они появляются все больше и больше. От вашей так называемой демократии. Никакой демократии (на самом деле там нет. - Прим. news.by)", - сказал Президент.

"В процессе этих манифестаций… Вы арестовали больше людей, чем у нас было задержано, за что вы нас упрекали (после событий 2020 года в Беларуси. - Прим. news.by). Эти реальные кадры показывали ваши СМИ. Десятками избивали. А задерживали сотнями. Но демократы ж так не поступают", - обратил внимание Александр Лукашенко.